Popovich hace historia en la NBA y LeBron sigue construyendo su leyenda

Los Ángeles (EE.UU.), 11 mar Dos nombres brillaron con luz propia en esta jornada de la NBA: Gregg Popovich, que se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de la liga, y LeBron James, que metió 50 puntos a los Washington Wizards solo seis días después de haber anotado 56 a los Golden State Warriors. SPURS 104 - JAZZ 102 Con su triunfo 1.336, Popovich, el legendario entrenador de los Spurs desde la temporada 1996-1997, superó a Don Nelson como el técnico con más victorias en la historia de la liga, un logro más para el ganador de cinco anillos de la NBA (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014). La victoria del récord llegó con suspense ya que los Spurs tuvieron que bordar el último cuarto (40-28) para remontar un partido que perdían por 15 puntos a falta de 10 minutos. Dejounte Murray (27 puntos y 9 rebotes) fue el mejor de los Spurs y Donovan Mitchell (24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) lideró a unos Jazz que fueron de más a menos y en los que el español Juancho Hernangómez no tuvo minutos. LAKERS 122 - WIZARDS 109 Dos partidos con más de 50 puntos en menos de una semana, con 37 años y en su decimonovena temporada. Esa es la nueva proeza de LeBron James, que este viernes arrasó a los Washington Wizards con 50 puntos (18 de 25 en tiros, 6 de 9 en triples), 7 rebotes y 6 asistencias. Frente a la memorable actuación de "King James", poco pudieron hacer unos Wizards encabezados por Kyle Kuzma, que en su regreso a la cancha de los Lakers sumó 23 puntos y 7 rebotes. El brasileño Raul Neto salió de titular en los Wizards y consiguió 6 puntos, un rebote y 4 asistencias. CELTICS 114 - PISTONS 103 Con cinco victorias seguidas y 16 triunfos en sus últimos 18 encuentros, los Boston Celtics continúan aplastando a todos los rivales que se cruzan en su camino y esta vez le tocó a los Detroit Pistons, que plantaron cara pero que se derrumbaron en el último cuarto (22-13). Jayson Tatum extendió su sensacional racha de juego y logró 31 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias en tanto que el novato Cade Cunningham destacó en los Pistons con 27 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. El dominicano Al Horford salió de titular en los Celtics y aportó 6 puntos, 7 rebotes y una asistencia. HEAT 117 - CAVALIERS 105 Bam Adebayo, con una fantástica actuación de 30 puntos y 17 rebotes, permitió que los Miami Heat doblegaran a los Cleveland Cavaliers y afianzaran así su liderazgo en un Este cada vez más salvaje y competido. Darius Garland (24 puntos y 10 asistencias) fue el mejor de unos Cavaliers lastrados por sus 17 pérdidas de balón. SUNS 112 - RAPTORS 117 A diferencia de los Heat, los Phoenix Suns no hicieron valer su condición de líder en el Oeste y tropezaron en casa ante unos Toronto Raptors de un Gary Trent Jr. pletórico (42 puntos y 8 rebotes). Cameron Payne (24 puntos y 7 rebotes) y Devin Booker (22 puntos y 7 asistencias) fueron los mejores de unos Suns que estuvieron cerca de remontar un partido que perdían de 16 puntos en el tercer cuarto pero a los que les pesó su pobre acierto en el triple (11 de 36). ROCKETS 100 - MAVERICKS 113 Tras el esperpento del miércoles ante los New York Knicks (77-107), los Dallas Mavericks se reencontraron con la victoria al vencer con solidez a los Houston Rockets en el duelo entre equipos de Texas. Luka Doncic flirteó con el triple-doble en los Mavericks (30 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias) mientras que Josh Christopher y Kevin Porter Jr. (17 puntos por cabeza) sobresalieron en unos pobres Rockets que llegaron a perder de 29 puntos en el tercer cuarto. GRIZZLIES 118 - KNICKS 114 Ja Morant (37 puntos y 8 asistencias) y Julius Randle (36 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias) se midieron en un gran duelo que acabó llevándose el primero para impulsar a unos Memphis Grizzlies consolidados en la segunda plaza del Oeste. No fue una victoria fácil para los Grizzlies, ya que los Knicks, que habían ganado tres partidos seguidos, ganaban de 15 puntos en la parte final del tercer cuarto y solo bajaron la cabeza en un último parcial demoledor (31-18). MAGIC 118 - TIMBERWOLVES 110 Los Minnesota Timberwolves llevaban siete victorias en ocho encuentros desde el All-Star pero hoy se vieron sorprendidos por unos Orlando Magic poco habituados este año a las alegrías puesto que son colistas del Este. Mo Bamba (27 puntos y 12 rebotes) fue el máximo artífice de este valioso triunfo para los Magic mientras que el jugador dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns destacó en los Wolves con 21 puntos y 13 rebotes. PELICANS 120 - HORNETS 142 Con 81 puntos en la segunda mitad, los Charlotte Hornets destrozaron a unos New Orleans Pelicans muy marcados por las ausencias de Brandon Ingram y CJ McCollum. Trey Murphy III (32 puntos y 9 rebotes) fue el mejor de unos Pelicans en los que el español Willy Hernangómez jugó un notable partido (15 puntos con 6 de 6 en tiros, 6 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón) mientras que Miles Bridges se quedó muy cerca del triple-doble para los Hornets (26 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias). HAWKS 112 - CLIPPERS 106 Trae Young (27 puntos y 11 asistencias) enseñó el camino a los Hawks para derrotar a Los Angeles Clippers, que se mostraron muy flojos en la lucha por el rebote en su visita a Atlanta (36 frente a 47). Reggie Jackson e Ivica Zubac, con 24 puntos cada uno, lideraron a los Clippers. CONFERENCIA ESTE: 1. Miami Heat 45-23 2. Milwaukee Bucks 42-25 3. Philadelphia 76ers 40-25 4. Chicago Bulls 40-26 5. Boston Celtics 41-27 6. Cleveland Cavaliers 38-28 7. Toronto Raptors 36-30 8. Brooklyn Nets 34-33 9. Charlotte Hornets 33-35 10. Atlanta Hawks 32-34 11. Washington Wizards 29-36 12. New York Knicks 28-39 13. Indiana Pacers 22-45 14. Detroit Pistons 18-49 15. Orlando Magic 18-50 CONFERENCIA OESTE 1. Phoenix Suns 53-14 2. Memphis Grizzlies 46-22 3. Golden State Warriors 45-22 4. Utah Jazz 41-25 5. Dallas Mavericks 41-26 6. Denver Nuggets 40-27 7. Minnesota Timberwolves 38-30 8. Los Ángeles Clippers 35-34 9. Los Angeles Lakers 29-37 10. New Orleans Pelicans 27-40 11. San Antonio Spurs 26-41 12. Portland Trail Blazers 25-40 13. Sacramento Kings 24-44 14. Oklahoma City Thunder 20-46 15. Houston Rockets 17-50 PRÓXIMA JORNADA (sábado 12 de marzo) Miami Heat - Minnesota Timberwolves Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs - Indiana Pacers Golden State Warriors - Milwaukee Bucks Denver Nuggets - Toronto Raptors Utah Jazz - Sacramento Kings Portland Trail Blazers - Washington Wizards. EFE dvp/jag (foto)