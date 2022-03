Pellegrini: "Estamos en puesto europeo y lo queremos defender hasta el final"

Sevilla, 12 mar El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este sábado que "el partido más importante ahora es el de" este domingo en casa frente al Athletic y no piensan en el del jueves en Fráncfort, ya que su equipo ocupa un "puesto europeo" y desea "defenderlo hasta el final", para lo que necesita "sumar los tres puntos". Pellegrini declaró en rueda de prensa que no renuncia "a ninguna competición", de modo que "cuando acabe" el duelo con el conjunto bilbaíno, empezará "a preparar la revancha en Alemania", es decir, la vuelta de los octavos de la Liga Europa en Fráncfort contra el Eintracht, que ganó 1-2 en el Benito Villamarín. Los béticos podrán contar ante el Athletic con el centrocampista Sergio Canales, explicó el entrenador chileno, a pesar de tener "un problema en un dedo del pie" tras sufrir "un pisotón fuerte hace dos semanas", aunque desde entonces "ha ido mejorando, el momento peor ha pasado" e "irá jugando en la medida que se sienta cómodo". El preparador verdiblanco destacó que "el Athletic tiene una mecánica de fútbol muy clara desde hace mucho tiempo", pero el no haberle batido en sus cuatro duelos desde que dirige al Betis "no tiene nada que ver con el partido siguiente", porque considera que "lo pasado, ganado o perdido, ya no cuenta". Manuel Pellegrini informó de que los lesionados Martín Montoya, Héctor Bellerín, Alex Moreno y Víctor Camarasa "están descartados", y anunció que a estas ausencias se suma la del extremo Cristian Tello, quien "tuvo un problema muscular el otro día y tampoco estará en la lista de citados". El Betis no conoce la victoria en ninguno de sus cinco últimos partidos oficiales, pero su entrenador dijo que no está preocupado porque "ganar siempre es imposible y mientras más importantes son los partidos, mayor es la tensión". Consideró, además, que las "dos clasificaciones importantes" logradas con sendos empates en Copa y Liga Europa "pasaron factura" en lo mental, "pero es distinto estar cansado". "Nuestro objetivo no es ganar todas las competiciones, aunque no sé cómo se deja de ser ambicioso. Si estamos con una manera de jugar en unas determinadas instancias, hay que seguir hasta el final así. La final de Copa llega en abril; en Europa queremos llegar lo más lejos posible y aunque si nos eliminan estaremos más frescos para lo que resta, la mentalidad es llegar lo más lejos posible", aseveró. EFE 1010205 lhg/cc/arh