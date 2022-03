París, Berlín y Londres: el pacto nuclear con Irán está en riesgo de fracasar

París, 12 mar Los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido alertaron que la reactivación del pacto nuclear con Irán está en riesgo de "fracasar" y urgen a "finalizarlo con la máxima celeridad", en alusión a la posición rusa, que lo ha frenado por las sanciones que sufre por la guerra en Ucrania. "Entendemos que Irán y Estados Unidos han trabajado activamente para resolver los últimos asuntos bilaterales y nosotros (Francia, Alemania y el Reino Unido) estamos listos a firmarlo desde ahora mismo", señaló en un comunicado el ministerio de Exteriores galo. Delegaciones de Rusia, China, Francia, Alemania y Reino Unido negocian con Irán desde hace casi año restablecer el acuerdo conocido como JCPOA (por sus siglas en inglés), mientras que Estados Unidos, que lo abandonó en 2018, participa de forma indirecta. Sin embargo, Rusia, para rubricarlo, ha exigido que la batería de sanciones que le ha impuesto Occidente no afecte a sus intereses en Irán, país con el que, por ejemplo, negocia un contrato para ampliar la central nuclear de Busher. El Quai d'Orsay, como se conoce el ministerio de Exteriores francés, no cita directamente en ningún momento a Moscú, aunque sí alude entre líneas a la posición rusa. "Nadie debe buscar aprovecharse de las negociaciones para regresar al JCPOA con la meta de lograr garantías que no tienen nada que ver con este acuerdo", señalaron las tres capitales europeas. "Esta postura puede llevar a un fracaso del acuerdo, dejando al pueblo iraní sin una retirada de las sanciones y a la comunidad internacional sin las garantías necesarias acerca del programa nuclear iraní", concluyeron.