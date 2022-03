Pakistán exige a India una investigación conjunta sobre el disparo de misil

Islamabad, 12 mar Pakistán calificó este sábado de "insuficiente" la explicación ofrecida por la India sobre el lanzamiento de un misil desarmado que aterrizó en su país sin causar victimas, y exigió al Gobierno indio que ambos países efectúen una investigación conjunta para esclarecer lo sucedido. "Todo el incidente indica muchas lagunas y fallas técnicas de naturaleza grave en el manejo indio de armas estratégicas. La decisión india de organizar un tribunal interno de investigación no es suficiente ya que el misil terminó en territorio paquistaní. Pakistán exige una investigación conjunta para establecer con precisión los hechos que rodearon el incidente", afirmó hoy en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Pakistán. Pese a "haber tomado nota" de la explicación india, que atribuía a un error técnico el disparo del proyectil , el texto de Exteriores reclamó al Gobierno del país vecino una explicación menos "simplista" sobre el incidente, que acabó con el aterrizaje del misil no armado en la región oriental del Punjab paquistaní, dañando varias estructuras civiles y sin provocar víctimas. Entre dichas preguntas, el comunicado paquistaní exigió esclarecer el tipo y las especificaciones del misil; explicar su ruta de vuelo, que repentinamente giró y entró en el espacio aéreo de Pakistán; o explicar si el proyectil estaba equipado con un mecanismo de autodestrucción, y en caso afirmativo, por qué no se activó. Además reclamó conocer si los misiles indios permanecen listos para el lanzamiento incluso durante las labores rutinarias de mantenimiento, por qué las autoridades indias no informaron inmediatamente a Pakistán sobre el disparo accidental, y si el misil fue realmente manejado por la Fuerza Aérea india, o en su lugar fue lanzado por grupos rebeldes. En su declaración, Pakistán también llamó a la comunidad internacional a tomar nota del incidente "en un entorno nuclearizado" y a que impulse "la estabilidad estratégica" en una región en la que advirtió que "cualquier mala interpretación (...) podría dar lugar a contramedidas en legítima defensa con graves consecuencias". Tras detectar inicialmente la violación de su espacio aéreo el pasado jueves por un "objeto volador supersónico" de procedencia india, Pakistán llamó al día siguiente al embajador indio en Islamabad para dirigirle sus protestas, tras lo que el Gobierno indio emitió ayer un breve comunicado calificando de "muy desafortunado" el accidente, y celebró que no hubiera víctimas. La India y Pakistán han librado dos guerras y numerosos conflictos menores por Cachemira desde 1947. En 2019, ambas potencias nucleares vivieron su peor escalada militar en décadas, cuando Nueva Delhi aseguró haber bombardeado en marzo un campamento en territorio paquistaní del grupo terrorista Jaish-e-Mohammed (JeM). Ese grupo reivindicó en febrero de 2019 el atentado en la Cachemira india en el que murieron 42 policías, el peor ataque en la región en tres décadas. Una tensión que no decreció tras la revocación por parte de Nueva Delhi en agosto del mismo año del estatus especial de semiautonomía de la disputada Cachemira india. EFE aa-hbc/ig