Nadal no jugará el Masters 1000 Miami

Redacción deportes, 12 mar Rafael Nadal no disputará el Masters 1000 de Miami que se disputará del 23 de marzo al 3 de abril, según ha hecho oficial el torneo que no incluye al campeón de veintiún títulos del Grand Slam en su lista de participantes. El tenista español, que lleva quince victorias en lo que va de temporada, prefiere dosificar la temporada y tras competir en el Masters 1000 de Indian Wells iniciará su preparación para la temporada de tierra. El australiano John Millman ocupará el lugar de Nadal en Miami un torneo que no disputa desde el 2017 y que nunca ha ganado. Nadal tiene previsto iniciar la etapa en arcilla en el Masters 1000 de Montecarlo y continuar con Barcelona, el Masters 1000 de Madrid, el Masters 1000 de Roma y finalmente, Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. EFE apa/jl