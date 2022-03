Mujica no quiere "radicalizar" sobre referéndum sino dar paso a los jóvenes

Montevideo, 12 mar El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica dijo este sábado que no quiso meterse para no "radicalizar" en la campaña por el "SÍ" al referéndum que busca derogar 135 artículos de la ley estrella del Gobierno y remarcó que quiere dar paso a la juventud. Tras mantener una reunión con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y delegados de la Internacional de la Educación, el exmandatario uruguayo (2010-2015) dijo a la prensa por qué no participó activamente de la contienda que reunirá a los uruguayos en las urnas este 27 de marzo. "No quise meterme porque no quiero radicalizar; porque soy un viejo que sé que radicalizo y no quiero que mi pueblo se pelee", apuntó el exguerrillero del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) desde la chacra (finca rural) donde vive. El exmandatario, que renunció a su banca en el Senado en 2020 para resguardarse por la pandemia y facilitar la renovación generacional, dijo así que, aunque "obviamente" su voto es rosado (color de la papeleta por el "SÍ"), quiere dar paso a los jóvenes o "nuevos arbolitos". "Los árboles viejos hacen mucha sombra, pero se van a morir pronto, hay que dejarle paso a los arbolitos nuevos y yo lo hago conscientemente, no quiero ocupar el lugar que tienen que ocupar otros", recalcó. De todas formas, en vista de que un reciente sondeo a la interna del FA marcó que la voz de Mujica sería clave para captar el voto de indecisos, aclaró que dará "una mano" si se necesita "de todo corazón", ya que tiene "una deuda" con los militantes que juntaron las firmas por haberse quedado "abichado" por la covid-19 en ese lapso. Por otro lado, Mujica se mostró preocupado por el clima de enfrentamiento que el referéndum generó en su país. "No creo en los análisis simplistas blanco y negro, esto es todo malo y aquello es todo bueno. Mentira, la cosa es mucho más compleja y no quiero que la mente de la gente sea como (los equipos del fútbol local) Nacional contra Peñarol, hay que enriquecer la cabeza y la cultura de todo el pueblo", espetó. Según consigna el diario local El País, el secretario general de la Internacional, David Edwards, manifestó en el encuentro alarma por una "intimidación" a los sindicatos uruguayos y, cuestionado al respecto, Mujica expresó que hace falta unidad. "Este pueblo tiene que defender la educación pública, es el lugar donde empezamos a ser iguales (...) y los ciudadanos nos tenemos que comprometer cuidarla, es un capital colectivo, es el instrumento de nuestros hijos y en eso veo falta de compromiso", concluyó.