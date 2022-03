Miguel Ángel Moreno Madrid, 12 mar La victoria por 2-1 del Atlético de Madrid ante el Cádiz dejó más interrogantes que satisfacciones en cuanto al juego del conjunto rojiblanco de cara a la gran cita europea de la temporada: la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de este martes en Manchester contra el United. La buena racha de resultados y el momento de Joao Félix apelan a creer, pero otras cinco razones (o más) invitan al temor ante la visita a Old Trafford. Una serie satisfactoria de cuatro victorias ligueras seguidas y cinco partidos sin ganar o los cinco goles en cinco encuentros de Joao Félix insuflan ánimos a un Atlético cuyo deficiente juego provocó que ayer se ganara adjetivos como "chato" o "plano" por parte de su propio entrenador, Diego Pablo Simeone, y que volvió a mostrar que tiene una defensa tremendamente vulnerable. Esto son cinco motivos para creer y para temer por el conjunto rojiblanco de cara al gran examen europeo de la temporada. 5 MOTIVOS PARA CREER LOS RESULTADOS: "Si siempre lo más importante es ganar, muchísimo más ahora", sentenció Diego Pablo Simeone tras la victoria ante el Cádiz (2-1). Los resultados son el principal aval del Atlético en este momento: lleva cuatro victorias seguidas en LaLiga Santander (Osasuna, Celta, Betis y Cádiz) y cinco partidos sin perder si incluimos el empate de la ida ante el United (1-1). Es su mejor racha de triunfos en esta temporada y está a uno de la mejor serie de encuentros sin caer, los seis del inicio de campaña. EL MOMENTO DE JOAO FÉLIX: El delantero luso ha dado un paso adelante. Este viernes, como el domingo anterior ante el Betis, fue el más madrugador, con un gol en el segundo minuto de juego, con la colaboración indispensable del portero visitante Jeremías Ledesma, que prácticamente le regaló el balón, pero Joao supo presionar, encarar y colocar el esférico en el ángulo. Con el de ayer son ocho goles esta temporada, de los cuales cinco han sido en los últimos cinco encuentros oficiales. LA CAPACIDAD DE REACCIÓN: Si Joao se ha acostumbrado a marcar en los primeros compases de los encuentros, el Atlético también ha tomado el hábito de no sentenciar. Tanto el Betis como el Cádiz lograron el 1-1 en un momento psicológico, justo antes del descanso. Y en ambos casos el conjunto rojiblanco reaccionó tras el entreacto, con dos goles en el Villamarín y con uno anoche. LOS CAMBIOS FUNCIONAN: En una plantilla con tantas variantes ofensivas -en la retaguardia es otro cantar-, el Atlético le saca partido a las sustituciones. Ya fueron muy importantes en el título liguero de la temporada pasada, y anoche ante el Cádiz volvieron a serlo. Ángel Correa y Luis Suárez salieron en el minuto 60 y fueron capitales para el 2-1 marcado 8 minutos después por Rodrigo de Paul. EL MEJOR ATLÉTICO YA SE VIO ANTE EL UNITED: Sin duda una de las mejores versiones del conjunto rojiblanco fue, precisamente, la que se vio en la ida del cruce contra el Manchester United. Tan solo una desatención defensiva que aprovechó con soltura el joven delantero sueco Anthony Elanga dio al traste con un buen partido rojiblanco. "Si repetimos en Manchester el partido que hicimos aquí, vamos a tener opciones", pronosticó Stefan Savic este viernes. ...Y 5 PARA TEMER JUEGO INSUFICIENTE: Es difícil pensar que un equipo incapaz de dominar al tercero por la cola de LaLiga Santander va a ser capaz de imponerse a uno de los grandes de Europa en su casa. Incluso Simeone reconoció que su equipo careció de sus señas de identidad. "Sin intensidad, sin recuperación, sin transiciones rápidas, sin ganar la segunda pelota", enumeró el técnico. Y en Old Trafford necesita ganar, porque los goles en campo contrario ya no valen doble en caso de empate. DEFENSA FRÁGIL: Ya no es ningún secreto que la defensa del Atlético vive su peor temporada en los 10 años de 'era Simeone'. Han encajado 48 goles en 38 encuentros oficiales esta temporada (36 en Liga, 8 en Liga de Campeones, 2 en la Copa y 2 en la Supercopa). Este viernes Reinildo Mandava rozó la expulsión con una entrada temeraria y con acciones posteriores cuando le rectificaron la roja. Y toda la línea sufre ante centros laterales, como el que les costó el 1-1 de Álvaro Negredo. "Hay que mejorar eso, creo que es un tema de concentración", consideró Stefan Savic anoche. Y más con Cristiano Ronaldo delante, aunque sea un CR7 crepuscular. CENTRO DEL CAMPO 'PLANO': Buena parte de la mala imagen del Atlético este viernes se debió a sus problemas en el centro del campo. "Plano" fue el adjetivo que aplicó Simeone al desempeño de los jugadores de la zona medular. Por más que el capitán 'Koke' Resurrección esté recién salido de lesión, ni Héctor Herrera ni Rodrigo de Paul respondieron a las expectativas, y eso tendrá que cambiar en Old Trafford. GRIEZMANN A FUEGO LENTO: El delantero francés se ha ido reintegrando progresivamente al equipo después de dos meses fuera por lesión y en su primera titularidad prácticamente fue un espectador sobre el césped. Es cierto que el juego general del conjunto no le benefició, pero también lo es que su papel en este Atlético es el de ser diferenciar, y encontrar peligro donde parece no haber nada. "Ojalá en los partidos que vienen pueda estar a su mejor nivel", deseó Simeone. LAS BAJAS: Con solo tres entrenamientos por delante antes de presentarse en Old Trafford, el Atlético tiene seis jugadores de baja. Daniel Wass y Matheus Cunha tienen dolencias de larga duración, y Sime Vrsaljko, Mario Hermoso, Thomas Lemar y Geoffrey Kondogbia por problemas musculares. Además, José María Giménez acabó el duelo de anoche con problemas en el sóleo y Renan Lodi terminó el duelo quejándose de un golpe. Simeone confía en que esos dos últimos casos no vayan a más, y en recuperar a alguno de los que tienen problemas musculares. Y a ellos se suma Yannick Carrasco, por sanción. Muchas bajas para asaltar Manchester. EFE 1011340 mam/arh