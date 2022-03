Ministro italiano culpa a la "especulación" el encarecimiento del carburante

Roma, 12 mar El ministro italiano de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, consideró hoy "injustificado" y "una estafa" el encarecimiento del carburante que se registra en los últimos tiempos y lo atribuyó a "una espiral especulativa" del mercado. "No existe un motivo técnico por el que el carburante esté tan caro, el mercado ha subido los precios de forma irracional y lo están pagando nuestras empresas", opinó en el canal SkyTg24. Cingolani, primer ministro de Transición Ecológica del país y hasta el año pasado responsable de Innovación de la compañía Leonardo, denunció "una estafa colosal pagada por las empresas y por los ciudadanos". "Los precios de la energía están creciendo en un modo que no se corresponde a la realidad (...) Estamos ante una estafa colosal que procede del nerviosismo del mercado y que es pagada por las empresas y los ciudadanos", lamentó. La gasolina y el gasóleo cada día son más caras y ayer la media nacional de la primera costaba 2,176 euros por litro, mientras que el segundo se fijaba en 2,167 euros, pese a la caída del precio del crudo Brent, de referencia en Europa, en los últimos dos días. Por otro lado Cingolani apostó por fijar un precio máximo al gas natural ante la posibilidad de que siga encareciéndose por las tensiones con Rusia a cuenta de la invasión de Ucrania. En su opinión Italia está "pagando el precio de no haber diversificado su producción energética" durante años, lo que le hace especialmente dependiente de las importaciones pues compra fuera más del 90 % del gas que consume, y en torno al 45 % llega de Rusia. "Incluso con un ánimo ambientalista falso hemos reducido nuestra producción de gas nacional pero hemos seguido consumiéndolo. Ahora debemos diversificar y recuperar rápidamente el terreno perdido", declaró. EFE gsm/amg