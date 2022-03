Maxx Crosby firma una extensión de contrato con los Raiders

Redacción deportes, 11 mar El ala defensiva Maxx Crosby firmó este viernes una extensión de contrato por cuatro años y 98.9 millones de dólares con Las Vegas Raiders de la NFL. La cifra lo convierte en el cuarto jugador mejor pagado de la NFL en esa posición, sólo detrás de Trent Jordan Watt de los Steelers, designado mejor jugador defensivo de la temporada 2021, Myles Garrett de los Browns, y de Joey Bosa de los Chargers. "Desde que pusieron el trato sobre la mesa quedé muy feliz. Me han tratado increíble desde que llegué aquí. Quiero esforzarme, quiero llegar a ser un miembro del Salón de la Fama, he trabajado duro y voy a seguir así", dijo Crosby en conferencia de prensa. Crosby, de 24 años, fue seleccionado por los Raiders en la cuarta ronda, en el lugar 106, del Draft 2019. En sus primeras tres temporadas el seleccionado al Pro Bowl de este año totalizó 141 tacleadas, 91 de ellas en solitario, 25 capturas de pasador, bloqueó 12 pases, provocó cuatro balones sueltos y recuperó uno. En 2021 el dueño del jersey número 98 jugó 17 partidos en los que registró 56 tacleadas, 36 únicas, ocho capturas y siete pases bloqueados, números que elogió el entrenador de los Raiders, Josh McDaniels. "Maxx ejemplifica las características de un Raider. Su ética de trabajo y liderazgo son inigualables; estamos encantados de que continúe siendo una parte importante de esta organización. Es un día emocionante para Maxx y para la nación Raider", mencionó el 'coach'. En otros movimientos relevantes de este viernes los New Orleans Saints reestructuraron el contrato de su corredor estelar Alvin Kamara, de 26 años con una rebaja de 10.4 millones de dólares que ayudará al equipo a liberar espacio respecto al tope salarial. También con los Saints anunció su retiro el apoyador de 34 años Craig Robertson. El defensivo llegó a la NFL en 2012 con los Cleveland Browns, en 2017 firmó con New Orleans. Durante su carrera consiguió 556 tacleadas, nueve capturas y 10 intercepciones. "Los cinco años que pasé en los Saints fueron especiales. El mérito de eso va para la cultura que tiene toda la organización, a mis compañeros en el vestuario, y a una base de fanáticos que fue tremenda para mí", fue el mensaje de despedida de Robertson. Los Houston Texans renovaron al apoyador Christian Kirksey de 29 años por 2 temporadas. En 2021 Kirksey sumó 93 tacleadas, dos capturas y una intercepción. Además firmaron al pasador Jeff Driskel, de 28 años, quien dejó a los Broncos Denver. Los Dallas Cowboys cortaron al defensivo Blake Jarwin y al pateador Greg Zuerlein; mientras que en San Francisco, los 49ers extendieron por un año el contrato del apoyador externo Demetrius Flannigan-Fowles. EFE as/gb/car