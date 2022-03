Isabel II se pierde el Día de la Commonwealth y Enrique el funeral del abuelo

Londres, 12 mar Isabel II no asistirá el lunes como estaba previsto al servicio religioso en la Abadía de Westminster por el Día de la Commonwealth, mientras que el príncipe Enrique se ausentará el 29 de marzo en un funeral en honor de su abuelo, Felipe de Edimburgo. Tras hablar con su entorno sobre los arreglos para la jornada, "la Reina le ha pedido al príncipe de Gales (Carlos, heredero al trono) que represente a Su Majestad en el servicio de la Commonwealth" en el templo londinense, si bien se seguirá emitiendo el tradicional mensaje de la soberana, ha indicado el palacio de Buckingham. La jefa del Estado, de 95 años y que en febrero tuvo covid, "mantendrá sus compromisos la próxima semana, incluidas las audiencias en persona", afirma el comunicado. Según fuentes de palacio citadas por los medios británicos, la ausencia de la Reina en este acto para ella tan especial, que celebra la Mancomunidad de excolonias y protectorados británicos, se debe a sus dificultades para moverse y no a un nuevo problema de salud. Entre los 1.500 invitados estarán los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina; los primeros ministros del Reino Unido, incluido el actual, Boris Johnson; embajadores y dignatarios de los países de la Commonwealth, así como unos 600 escolares y gente joven. Durante el servicio se estrenará la pieza musical "Beacon Of Brightest Light", compuesta por Debbie Wiseman con motivo del Jubileo de Platino de la Reina, que el pasado 6 de febrero cumplió 70 años en el trono. El Día de la Commonwealth hubiera sido la primera comparecencia pública de la soberana desde ese aniversario, aunque el pasado lunes recibió en audiencia en el castillo de Windsor (cerca de Londres) al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Isabel II, que el 21 de abril cumplirá 96 años, usa ahora un bastón para caminar y, en un evento reciente, dijo a dos mandos militares que le preguntaron cómo estaba que "no se podía mover". La última vez que se perdió el servicio de la Commonwealth fue en 2013, por una gastroenteritis, y previamente en 1993, cuando tenía gripe. La salud de la Reina ha sido una preocupación desde que el pasado octubre ingresó una noche en un hospital para hacerse unas pruebas "por precaución", tras lo cual los médicos le recomendaron que hiciera reposo. ENRIQUE NO VUELVE A INGLATERRA Por otra parte, un portavoz del príncipe Enrique ha informado de que este, que reside en Estados Unidos, no asistirá el 29 de marzo al homenaje del príncipe Felipe, fallecido el 9 de abril de 2021 a los 99 años. El funeral que se hizo entonces, al que sí asistió su nieto, fue solo para un pequeño núcleo de familiares debido a la covid, por lo que el acto de este mes está pensado para que dignatarios, políticos y miembros de las asociaciones que patrocinaba el consorte puedan rendirle tributo. El portavoz de Enrique no explicó la razón de su ausencia, aunque aclaró que desea visitar a su abuela "pronto" para presentarle a sus bisnietos. Enrique está inmerso en el Reino Unido en un pleito contra el Ministerio del Interior por su negativa a facilitarle protección personal cuando visite el Reino Unido, a pesar de que se ha ofrecido a pagarlo de su bolsillo. El hijo menor del príncipe Carlos y Diana vive en Los Ángeles con su esposa, Meghan, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, tras renunciar en 2020 como miembro activo de la realeza para tener más libertad personal y financiera. EFE jm/amg