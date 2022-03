Hace dos años la OMS declaró la pandemia de covid-19OMS

Más de 18 millones de muertos relacionados con el covid-19, según un estudioParís, 10 Mar 2022 (AFP) - La pandemia del covid-19 provocó unos 18,2 millones de muertos en todo el mundo entre principios de 2020 y finales de 2021, más de tres veces el saldo oficial, según un estudio publicado el viernes en la revista The Lancet.Bolivia es el país que ofrece una tasa de exceso de mortalidad más elevada durante ese periodo, según los autores del texto, que resaltan que en general los países andinos sufrieron particularmente de la pandemia.Los expertos reconocen sin embargo que su estudio tiene que ser complementado con más investigaciones."Las estadísticas oficiales sobre los decesos del covid-19 solo dan una imagen parcial del verdadero saldo de la mortalidad", relacionada con la pandemia, aseguran los autores del estudio.De ser ciertos esos datos, la enfermedad sería una de las principales causas de mortalidad en el mundo en 2020 y 2021.Los datos oficiales ofrecen 5,94 millones de muertos en el mundo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.El exceso de mortalidad corresponde al diferencial entre el número de decesos, sea cual sea la causa de su muerte, y el número de muertos previsto, a partir de las series estadísticas previas.Los autores elaboraron una base de datos a partir de las cifras de cada país, y varios modelos para predecir la tasa de mortalidad prevista si no hubiera ocurrido el covid-19."De los 12,3 millones de muertos suplementarios, en comparación con los decesos de covid-19 contabilizados, una parte sustancial provendría probablemente de infecciones causadas por el Sras-CoV-2", el virus que causó la pandemia, aseguran.Esas infecciones derivadas del covid-19 no fueron diagnosticadas de forma eficiente, aseguran esos científicos. Y por otro lado, a causa de la pandemia, gente con problemas médicos de otro tipo no pudieron recibir cuidados sanitarios adecuados, o sufrieron problemas de salud a causa de las medidas contra el covid-19.Además de los países andinos, Europa oriental y central y el sur de África subsahariana mostraron los peores índices de exceso de mortalidad entre 2020 y 2021.En cambio Australia y Nueva Zelanda, países que se aislaron prácticamente del resto del mundo durante meses, presentan una tasa de exceso de mortalidad inferior.La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido que el saldo de la pandemia podría ser entre dos y tres veces superior a lo estimado hasta ahora. ic/jdy/fmp/jz/mb