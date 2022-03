Gobierno de México ofrece disculpa a familia de joven desaparecida en 1998

Ciudad de México, 11 mar El Gobierno de México ofreció este viernes una disculpa pública a la familia de la joven mexicana, Silvia Arce, desaparecida en marzo de 1998 en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, debido a la falta de prevención e investigación de su desaparición. En un acto público, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció en nombre del Estado mexicano, de manera "honesta y sincera" una disculpa pública por el daño y el dolor causado hacia la familia de Silvia Arce durante estos años. “Asumo el compromiso del Estado mexicano de trabajar para que estos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir y no queden impunes. Lo hago en cumplimiento de nuestras responsabilidades legales, pero también por convicción, con apego a nuestras convicciones políticas y nuestros valores éticos”, reiteró el funcionario. Silvia Arce, que tenía entonces 29 años, y su amiga Griselda Mata desaparecieron el 11 de marzo de 1998, cuando salieron de su centro de trabajo, y ya no se supo más de ellas. Por la falta de investigación Encinas reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías y protección judiciales. "Como Estado mexicano asumimos la responsabilidad por la violación de los derechos reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relativos al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", dijo el funcionario mexicano. Y señaló que el deber del Estado es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Encinas refrendó también el compromiso de continuar impulsando la incorporación del enfoque de género en los protocolos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Además del fortalecimiento y mejora de indicadores sobre el acceso a los sistemas de justicia por parte de las mujeres y niñas bajo los estándares interamericanos, capacitaciones sobre el principio de igualdad y no discriminación y el deber de la debida diligencia estricta en casos de desaparición de mujeres. En el evento estuvieron presentes funcionarios estatales y federales así como Evangelina Arce, madre de Silvia y representantes del organizaciones defensoras de los derechos humanos. México vive una grave crisis de personas desaparecidas con más de 98.000 personas no localizadas desde 1964 hasta la actualidad, según reconoce la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).