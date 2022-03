Gobierno boliviano destituye a funcionarios que negaron ingreso a ucranianos

La Paz, 12 mar El Gobierno boliviano destituyó este sábado a cuatro funcionarios que impidieron el ingreso al país de una pareja de ucranianos que escapa de la guerra asegurando que esa acción "no representa la decisión del Estado" y que ahora hace las gestiones para que puedan retornar a Bolivia. "Lo ocurrido ahora con dos ciudadanos ucranianos ha sido una mala decisión personal producida por una mala interpretación de la normativa por parte de personal a cargo del control migratorio", manifestó la directora general de Migración, Katherine Calderón, en una rueda de prensa en La Paz. La pareja ucraniana escapó de su país apenas estalló la guerra. Primero llegó a Alemania, desde allí fue a Argentina para quedarse finalmente en Bolivia, gracias a la invitación de una compatriota suya que vive en el país hace más de cuarenta años, informaron medios locales. Ambos llegaron al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, de la región oriental de Santa Cruz, el pasado viernes por la tarde y permanecieron retenidos ahí hasta que finalmente fueron devueltos este sábado por la mañana. La negativa de acceso se tomó a pesar de que intercedieron en su caso y sin resultados los cónsules ucranianos en Brasil, Argentina y el interino en Bolivia. Algunos de los funcionarios que manejaron el caso de la pareja ucraniana sostuvieron que la pareja "no cumplía con los requisitos" para ingresar al país a pesar de que explicaron que llegaban para pedir refugio por la guerra. La directora de Migración informó que por esto se cesó de sus funciones al Encargado de Aeropuertos, Encargado de Inspectoría, al Responsable Distrital de Migración de Santa Cruz y al Encargado Nacional de Aeropuertos, además que se les abrirá un proceso por omisión y por la no aplicación de normas. Calderón indicó que "este problema el Estado quiere solucionarlo" y por ello "ha movilizado a varias instituciones de Gobierno" para gestionar el regreso de la pareja y "recibirlos con los brazos abiertos". La funcionaria explicó que cuando una persona asegura estar en un estado de vulnerabilidad en algún punto de control migratorio "se le tiene que dar el ingreso expedito" para que posteriormente pueda regularizar su situación. Esta situación provocó una avalancha de críticas. Incluso dos expresidentes del país se manifestaron para reprochar la acción que derivó en la expulsión de la pareja ucraniana. "No era que el Gobierno y el ALBA promovían la 'ciudadanía universal' para los migrantes? No hay solidaridad con los refugiados de la guerra de invasión rusa?", cuestionó en Twitter el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé. "@LuchoXBolivia ¡Clemencia y humanidad por favor! ¿Cómo pueden tus funcionarios deportar a #Ucrania-nos que escapan del genocidio ruso?", fue el reproche del también exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga, que etiquetó al presidente Luis Arce en esa red social. Tras lo sucedido, la directora de Migración señaló que se trasladará a Santa Cruz para recibir este domingo personalmente a esta pareja ucraniana y demostrar que Bolivia "respeta la normativa vigente" y este incidente se debió a "decisiones particulares y mala interpretación" de las normas. EFE grb/cpy