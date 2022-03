Frailejón Ernesto Pérez, el personaje viral que defiende páramos de Colombia

Bogotá, 12 mar Un peculiar personaje se ha colado en las redes sociales colombianas, en las que ha conseguido hacerse viral con un mensaje conservacionista: Frailejón Ernesto Pérez, una especie nativa que recuerda la importancia de su familia y de los páramos del país. "Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces", arranca la viral canción que estos días inunda las redes sociales de Colombia (y la cabeza de quien la escucha) acompañada de un frailejón animado que representa a una de las plantas emblemáticas de Colombia, cuyo nombre científico es "Espeletia", que cubre los páramos del país y se encuentra en peligro de extinción. Frailejón Ernesto Pérez, que tiene el poder de crear agua y controlarla, y muchos ojos para observar qué pasa en el mundo y saber quién podría estar contaminando el medioambiente, es un personaje de la serie "Cuentitos Mágicos" de la cadena de televisión pública Señal Colombia. La acogida del simpático personaje, que llegó años después de su creación porque fue lanzada en 2018, ha sido "muy loca", cuenta a Efe la directora de "Cuentitos Mágicos", Adaan Li Guampe, que añade que no se esperaban este auge con el frailejón pero que están encantados de que "la gente esté acogiéndolo en sus corazones con su mensaje medioambiental y de cuidado del agua". Al equipo, asegura Li Guampe, le encantaría que naciera una serie exclusiva de Ernesto Pérez, que "baja de los páramos como un superhéroe para poder enseñar sobre el agua". El frailejón de "Cuentitos Mágicos" saltó de la pantalla a las redes sociales y apareció por primera vez con su pegadiza canción en TikTok, donde ya ha logrado más de un millón de reproducciones. LA FAMILIA DE ERNESTO PÉREZ En el país se encuentran 90 de las cerca de 150 especies de frailejones que existen en el mundo y de estas, 78 son endémicas y solo se pueden encontrar en el territorio colombiano, según las cifras del Instituto Humboldt. De las especies que se encuentran en Colombia, más de la mitad están en peligro de extinción. Los frailejones son "fábricas naturales de agua" y "en épocas de mucha humedad, en invierno por ejemplo, los frailejones absorben con sus pelitos la humedad y la neblina y la convierten en agua, que guardan dentro de ellos", explica a Efe el niño ambientalista Francisco Vera. Después, en épocas de sequía, "expulsan el agua y crean nacimientos de agua", de hecho, uno puede beber directamente del líquido que producen. EL GRAN DESCONOCIDO Aunque cubren los páramos del país, gran parte de los colombianos desconoce su existencia e importancia. Hasta ahora, ya que gracias a la serie de dibujos infantiles han empezado a conocer a estas esenciales plantas, que incluso están presentes en las monedas de 100 pesos desde el 2012. Los hermanos y primos de Frailejón Ernesto Pérez son fundamentales para la conservación del agua, por lo que sin ellos, el agua de millones de colombianos estaría en peligro, alerta WWF Colombia. Además, sus hojas se utilizan para tratar el reumatismo y algunas enfermedades respiratorias como el asma y la tos. También alimentan y le dan agua a millones de personas y solo se encuentran en Colombia, Venezuela, Ecuador y el norte de Perú. Igualmente son muy representativos para la historia colombiana porque por el páramo de Pisba, en la Cordillera de los Andes, cruzó en 1819 el ejército patriota en la Campaña Libertadora y muchos soldados se arroparon con el frailejón para protegerse del frío. AMENAZAS A LA VISTA Entre las principales amenazas para los frailejones está la destrucción de su hábitat por el cambio de suelo, la expansión de la frontera agrícola, la ganadería, la minería y el cambio climático. A esto se suman otros desafíos: solo crecen un centímetro al año y su reproducción es muy compleja. A pesar de su importante función y de ser emblemáticos para Colombia, "un símbolo del país", relata Vera, "muchas empresas están buscando explotarlos". "Casi todas esas especies tan curiosas y endémicas de Colombia están en peligro de extinción, lamentablemente, porque la gente no las conoce y les hace daño, mientras que muchas empresas aprovechan y las explotan y las dañan. En eso ayuda nuestro amigo Frailejón Ernesto Pérez", a generar conciencia, celebra Vera. El joven ambientalista, quien asegura ya ser amigo de Ernesto Pérez, espera que este peculiar personaje continúe creando conciencia ambiental tanto en las personas como en las autoridades. Laia Mataix Gómez