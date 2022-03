El hombre más rico de India fuerza la mano a Amazon en plena batalla judicial

David Asta Alares Nueva Delhi, 12 mar El hombre más rico de la India al mando de Reliance, Mukesh Ambani, tomó por sorpresa a su rival Amazon al hacerse prácticamente de la noche a la mañana con cientos de tiendas del conglomerado Future Group, un codiciado grupo de distribución que ambos gigantes se disputan desde hace más de un año en una lucha por dominar el mercado minorista del país. Un goteo de clientes son rechazados con amabilidad por un guardia a la entrada en Nueva Delhi del que hasta hace unos días era un supermercado Big Bazaar, el buque insignia de Future Group, fuertemente endeudado desde el principio de la pandemia. En un pulso por dominar el mercado minorista del país que ha desembocado en varios casos ante los tribunales, la empresa estadounidense aspira a controlar Future desde que en 2019 adquirió el 49 % de una firma del grupo. CIENTOS DE TIENDAS PASAN A RELIANCE Situada bajo una estación de metro en el barrio de Kalkaji, en el sur de la capital, la tienda luce ahora una lona gris sobre el gran logo de Big Bazaar que marcaba la entrada, y un escueto cartel avisa de un "balance de inventario" en curso. Aunque nada en el exterior indica que la tienda se encuentra ahora bajo el control de Reliance, el guarda de seguridad confirma que efectivamente así es. En el interior, un grupo de empleados se afana por remodelar el local y reorganizar las mercancías. Future Group se define a sí mismo como la empresa pionera en las redes de supermercados en el país de 1.350 millones de habitantes, gracias a su negocio mayorista, su división de logística y más de 1.700 tiendas en más de 400 ciudades de la India. Pero el conglomerado reconoció el pasado miércoles, en una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores indio, que ha perdido casi sus 850 tiendas en cuestión de semanas. ¿Cómo es posible? Ante la creciente deuda de Future, Reliance se hizo con numerosos alquileres del grupo, convirtiéndose así en el casero del mismo grupo que en agosto de 2020 acordó comprar por unos 3.400 millones de dólares, afirmó a Efe una fuente implicada en la disputa que pidió el anonimato, ya que la batalla con Amazon ha llegado al Tribunal Supremo. "Future no podía pagar a Reliance" el monto de los alquileres, y la empresa de Ambani no puede hacerse con Big Bazaar por las disputas legales, explicó. Así que Reliance decidió "tomar los locales y hacer sus tiendas". SORPRESA E INDIGNACIÓN Una desagradable sorpresa para la empresa de otro de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, y aparentemente también para el propio Future Group. "No esperábamos que el Grupo Reliance tomase una acción tan drástica, sin ni siquiera tratar el tema con nosotros", lamentó el director financiero de una de las ramas del codiciado conglomerado, Future Retail, en una carta dirigida a la firma de Ambani citada por Bloomberg. Pero el principal agraviado es Amazon, que ha mantenido en los tribunales indios que la adquisición del 49 % de la filial Future Coupons por unos 200 millones de dólares se hizo con la cláusula expresa de vetar la venta de Future Retail a una lista de entidades entre la que se encontraba Reliance. "Ha habido una completa violación de la ley", lamentó una fuente cercana al gigante estadounidense, que también pidió el anonimato. Amazon hizo una "inversión estratégica" en una de las filiales de Future con la intención de tomar el control posteriormente de la rama minorista del grupo "cuando el Gobierno abra el sector a la inversión extranjera", explicó la fuente. La disputa entre Amazon y Future desembocó en una decisión del Tribunal Internacional de Arbitraje de Singapur, en la que se ordenó mantener los activos de la compañía india. Pero Reliance ha defendido ante el Tribunal Supremo indio que el acuerdo entre el gigante estadounidense y la empresa india fue anulado por la Comisión de Competencia de la India, por lo que ya no es válido y su oferta de 3.400 millones de dólares por Future completamente legítima. NEGOCIACIONES Con los tribunales todavía evaluando la disputa y sin una fecha cercana para un veredicto, Amazon "tendió una rama de olivo" la semana pasada para negociar al margen de los jueces, según la fuente, tras la toma de control de Reliance de cientos de tiendas. Las tres partes del conflicto deben acudir ante el máximo órgano judicial de la India el próximo 15 de marzo para indicar si ha habido algún progreso en las negociaciones, sin que por el momento ninguna de las fuentes cercanas a la disputa indiquen cuál podría ser el porvenir de Future. EFE daa/mt/rml (foto)(vídeo)