El Barça, mermado por el cansancio y la relajación

Barcelona, 12 mar El cansancio por la acumulación de partidos y la relajación tras la conquista de la Copa del Rey han jugado una mala pasada al Barça, perdedor en dos de los últimos tres partidos y que intentará enderezar el rumbo este domingo (17:00 horas) en el Palau Blaugrana frente al Coosur Betis. "Estamos demasiado cómodos, porque vamos primeros en muchas clasificaciones pero no me gusta la línea que estamos siguiendo. El equipo puede desmoronarse muy rápido, tenemos que cambiar la dinámica", declaró este viernes en rueda de prensa el técnico del Barça, Sarunas Jasikevicius, tras caer en Kaunas ante el Zalgiris (91-84) en la Euroliga. Crecido por el lleno absoluto en el Zalgirio Arena en el día de la independencia de Lituania, el cuadro báltico marcó un listón físico que el Barça fue incapaz de igualar, perdiendo 22 balones en todo el partido (por 12 del Zalgiris) y encajando un parcial desfavorable de 35-21 en el último cuarto. "Es difícil encontrar aspectos positivos, excepto Laprovittola (16 puntos y 4 asistencias) y Jokubaitis (11 puntos). Incluso Mirotic, que jugó un partido maravilloso (26 puntos y 8 rebotes), sufrió en el último cuarto (7 pérdidas)", valoró este viernes el entrenador del equipo azulgrana. Sin mencionar nombres, Jasikevicius dijo que "algunos jugadores no pueden jugar así, tienen que contribuir más" y reconoció haber extrañado "liderazgo" en una derrota "dolorosa" sobre todo por "cómo el equipo reaccionó". El diagnóstico del técnico báltico fue claro: "Después de la Copa, los jugadores están relajados y sin el deseo de pelear. Las caras en el banquillo dicen mucho. Perdimos contra el Valencia y sentí que el equipo no estaba dolido por ello. Es una muy mala señal". Después de proclamarse campeón de la Copa del Rey el 20 de febrero, el Barça ganó de forma holgada al MoraBanc Andorra (107-88) y con más dificultades al Mónaco (88-83). Acto seguido, cayó ante el Valencia Basket (86-76) capturando 21 rebotes menos, reaccionó con un triunfo en Fuenlabrada (69-86) y este viernes perdió en Kaunas. Jasikevicius insistió en que "no" está "hablando de victorias y derrotas", puesto que el Barça puede "ganar algunos partidos, porque tenemos mucho talento", pero el equipo necesita recuperar la concentración ya que "tarde o temprano llegan los malos resultados y vemos que no somos capaces de reaccionar". "Estoy viendo al equipo mucho peor que hace dos semanas. Después de la Copa estamos viviendo un bajón de competitividad. No hemos tenido la mentalidad correcta. Hemos jugado muy mal. Estamos en la caída. Nos toca enseñar carácter para subir todos juntos", concluyó en su análisis el preparador lituano. Frente al Coosur Betis, rival este domingo en la Liga Endesa, el Barça ha ganado los diez últimos duelos directos (57 a 13 en los 70 encuentros disputados en la competición) y el conjunto verdiblanco no vence al cuadro azulgrana desde el 7 de diciembre de 2014. Aunque ocupe la última posición de la tabla (6-15), el equipo andaluz ha ganado en cuatro de las últimas siete jornadas. El Barça, a punto de terminar la segunda de las cinco semanas consecutivas con tres partidos que debe afrontar en un mes de marzo de máxima exigencia, ocupa la segunda plaza (16-4) con dos partidos menos que el Real Madrid (17-5). En el capítulo de bajas, Jasikevicius no podrá contar este jueves con el escolta Cory Higgins, lesionado de larga duración después de ser operado de la fascitis plantar del pie izquierdo, ni con el pívot Pierre Oriola, ausente desde finales de diciembre por una sobrecarga en la articulación sacroilíaca derecha.