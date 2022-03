Domingo 13 de marzo de 2022

BALONCESTO - NBA: Brooklyn Nets-New York Knicks (FOTO), Detroit Pistons-Los Angeles Clippers, Boston Celtics-Dallas Mavericks, Orlando Magic-Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks-Indiana Pacers, New Orleans Pelicans-Houston Rockets, Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies y Phoenix Suns-Los Angeles Lakers. . CICLISMO - Termina la París-Niza (FOTO). - Última etapa de la Tirreno-Adriático (FOTO). . ESQUÍ ALPINO - Copa del Mundo. Gigante masculino en Kranjska Gora (Eslovenia) (08.30 y 11.30 GMT). (FOTO) . FÚTBOL - España. LaLiga Santander. 28ª jornada (FOTO): Rayo-Sevilla (14.00), Betis-Athletic (16.15), Real Sociedad-Alavés (18.30) y Barcelona-Osasuna (21.00) (Hora CET. -1 GMT) - Liga de Campeones. Presentación de la segunda tanda de la vuelta de octavos. - Inglaterra. 29ª jornada (FOTO): Chelsea-Newcastle, Everton-Wolves, Leeds Utd-Norwich, Southampton-Watford y West Ham-Aston Villa (15.00) y Arsenal-Leicester (17.30). (Hora CET. -1 GMT) - Alemania. 26ª jornada (FOTO): Bayer Leverkusen-Colonia (15.30), Borussia Dortmund-Arminia Bielefeld y Eintracht Frankfurt-Bochum (17.30) y Greuther Fürth-RB Leipzig (19.30). (Hora CET. -1 GMT) - Francia. 28ª jornada: PSG-Girondins (FOTO) (13.00), Angers-Reims, Clermont-Lorient, Estrasburgo-Mónaco y Metz-Lens (15.00), Lyon-Stade Rennais (17.05) y Brest-Marsella (20.45). (Hora CET. -1 GMT) - Italia. 29ª jornada (FOTO): Fiorentina-Bolonia (12.30), Verona-Nápoles (15.00), Atalanta-Génova y Udinese-Roma (18.00) y Torino-Inter (20.45). (Hora CET. -1 GMT) - Portugal. 26ª jornada (FOTO): Marítimo-Vitoria Guimaraes (16.30), Oporto-Tondela (19.00) y Braga-Gil Vicente (21.30). (Hora CET. -1 GMT) - Bolivia. 6ª jornada: Aurora-J. Wilstermann, Nacional Potosí-Tomayapo y U. Sucre-Independiente Petroleros. - Chile. 6ª jornada: U. De Chile-U. Española, U. Católica-Everton y Audax-Palestino. - EEUU. MLS: Atlanta Utd-Charlotte y New York Red Bulls-Minnesota United. - México. 10ª jornada: Toluca-Pachuca, Atlético de San Luis-Puebla y Santos Laguna-Tijuana. - Entrevista con el académico Roger Magazine, quien explica las situaciones que generan violencia en las barras del fútbol mexicano. --MÉXICO-- - Sudamericano sub 17, en Uruguay hasta el 19 de marzo y que concede tres plazas para el Mundial de la categoría. - Paraguay. 6ª jornada: Cerro Porteño-Olimpia. - Perú. 6ª jornada: Sporting Cristal-AD Cantolao, Grau-César Vallejo, Sport Boys-Dep. Municipal, ADT Tarma-Sport Huancayo y Ayacucho-Binacional. - Uruguay. 6ª jornada: Plaza Colonia-Albion, Cerro Largo-Cerrito y Wanderers-Nacional. - Costa Rica. Pendientes 1ª jornada: Guanacasteca-Saprissa y San Carlos-Santos DG. - El Salvador. 12ª jornada: Atlético Marte-Chalatenango, FAS-11 Deportivo, Isidro Metapán-Alianza, Jocoro-Águila, Municipal Limeño-Luis Ángel Firpo y Santa Tecla-Platense Municipal. - Guatemala. 12ª jornada: Deportivo Achuapa-Antigua y Iztapa-Guastatoya - Honduras. 10ª jornada: Motagua-Real España. - Panamá. 7ª jornada: Independiente-Árabe Unido, Alianza-San Francisco y Veraguas-Plaza Amador. . GOLF - DP World Tour. Termina el MyGolfLife Open hosted by Pecanwood, en el club Pecanwood de Hartbeespoort (Sudáfrica). - PGA Tour. The Players Championship, en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EEUU) (hasta 14). (FOTO) . OLIMPISMO - Terminan los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022. . TENIS - Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells (California, EEUU) (hasta 20) (FOTO) ----------------------------------------- dep/EFE