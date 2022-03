Cambio de la Liga Mx al eFootball podría no ser beneficioso, según expertos

Rodrigo Corona México, 12 mar El cambio que hizo la Liga Mx al dejar el videojuego FIFA para cambiarlo por el eFootball, que tendrá de forma exclusiva los derechos del certamen, podría no ser beneficioso para la primera división mexicana, según expertos consultados este sábado por Efe. Apostar por un simulador del balompié, uno de los juegos más criticados del año pasado por su baja calidad en vez de seguir en un consolidado FIFA, uno de los más vendidos en México los últimos años, sería algo negativo para la marca de la Liga Mx de acuerdo con José Ángel Garfias, investigador de la Universidad Autónoma de México experto en videojuegos. "FIFA es uno de los pilares de la industria de videojuegos en México. Me sorprende que la Liga Mx diera el brinco a una empresa como Konami (dueña de eFootball) que ha perdido interés en los videojuegos y que sus últimos proyectos han recibido malas críticas. Me parece que no analizaron en qué manos cayeron", dijo Garfias. Garfias, quien en los últimos años coordinó y escribió publicaciones en las que teoriza sobre los juegos electrónicos, explicó que el mayor beneficiado en el acuerdo es Konami porque se queda con uno de los activos que generaron una parte importante de los 1.540 millones de dólares de las ganancias de la industria el año pasado, según un reporte de The Competitive Intelligence Unit. "La Liga Mx tiene muchos aficionados en México y cuando llevas esa experiencia a un juego en un país como el nuestro que es muy 'gamer' hace que se combinen dos elementos con varios seguidores. Eso sin duda beneficia al eFootball, pero no estoy tan seguro de que pueda beneficiar a la Liga". Javier Salinas, quien como director de mercadotecnia y comercialización del certamen mexicano logró en 2013 el primer acuerdo de exclusividad con beneficios económicos entre la Liga y FIFA reconoció que el cambio no le suma algo la Liga. "No veo que haya un sobresalto en la marca. Si el acuerdo fue de más dinero, hay un beneficio económico pero no veo un beneficio al aficionado". El antiguo presidente de la Liga Mexicana de Béisbol aseguró que era más importante en concentrarse en crear un torneo oficial de eSports con videojuegos relevantes en el mercado mundial como League of Legends. "En lo que hubiera puesto la estrategia y esfuerzo es en hacer la Liga Mx eSports y que no tenga que ver con simuladores de fútbol, esos no son los más importantes en los deportes electrónicos". Martín 'RapidBunny' Sánchez, el primer 'gamer' profesional campeón del torneo oficial de FIFA de la Liga Mx, pronosticó que esta decisión le afectará a él y sus compañeros en sus carreras ya que no habrá una nueva edición de la eLiga para este juego. "Nos hará que varios jugadores vayamos a buscar oportunidades a otro país, quizá a la MLS, Sudamérica, porque necesitamos que nos impulsen. Sin liga perdemos un poco de foco. Yo estuve seis años esperándola". El monarca ve complicado convertirse en un profesional del eFootball y jugar en la nueva competencia que sacará la Liga Mx ya que son diferentes mecánicas y no hay tantos torneos en el mundo como si lo hay en FIFA, que tiene un competitivo que incluye un Mundial. "Espero que los equipos como Cruz Azul, Pumas, Tigres o Chivas que están en los eSports no se vayan por esto. Era un problema que voltearan a vernos en el FIFA ahora más porque sin licencia no pueden organizar eventos oficiales. Los intereses económicos están por encima de lo competitivo". EFE rcg/gb/sab