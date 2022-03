Autoridades detienen a hermano de exdiputado mexicano acusado de corrupción

Ciudad de México, 11 mar Autoridades mexicanas detuvieron este viernes a Nelson Francisco Toledo, hermano del exdiputado Mauricio Toledo, acusado de presunto enriquecimiento ilícito. "Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó una orden de aprehensión contra un ex servidor público de la pasada administración, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito", informó la Fiscalía en un boletín. De acuerdo con las autoridades, tras su detención, al ex funcionario le hicieron saber sus derechos constitucionales para después certificarlo médicamente en la Fiscalía de Investigación Estratégica Central y trasladarlo ante el juez que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. La dependencia detalló que el acusado probablemente incrementó su patrimonio sin poder justificarlo, mientras se desempeñó como servidor público entre 2013 y 2018, cuando fue jefe de Departamento de Análisis Normativo; subdirector consultivo y de Apoyos a Comité; subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Su hermano, Mauricio Toledo, quien se encuentra en proceso de extradición en Chile, es investigado por la FGJCDMX, quien detectó en 2016 que el exlegislador tenía varias propiedades que no iban acorde a su salario y que, además, no había logrado demostrar su procedencia. En agosto de 2021, la Cámara de Diputados de México, erigida como Jurado de Procedencia, determinó el desafuero de Toledo. Sin embargo, la Fiscalía informó entonces que el exdiputado había huido a Chile desde julio, algo que confirmó el propio Toledo, quien alegó que viajó a ese país por motivos personales. Ese mismo mes, el ente logró obtener una orden de aprehensión contra Toledo, además de la autorización de la ficha roja por parte de la Interpol para buscar su detención a nivel internacional. Desde Chile, el exdiputado del Partido del Trabajo, ha acusado en diversas ocasiones ser víctima de una persecución política y ha dicho que ha colaborado con las autoridades chilenas para ponerse a disposición de la justicia. EFE csr/rrt