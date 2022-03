Autopsia: Latino abatido por policías en Carolina del Norte no estaba drogado

Atlanta (GA), 11 mar El salvadoreño Daniel Turcios no tenía rastros de droga o alcohol en su organismo cuando fue abatido por la Policía de Raleigh, Carolina del Norte, durante un incidente de tránsito ocurrido a principios de enero, de acuerdo con los resultados de la autopsia dados a conocer este viernes. “Las pruebas toxicológicas solo detectaron cafeína y nicotina. No se detectaron alcohol, drogas ni medicamentos”, indica el informe forense, y agrega que Turcios, de 43 años, falleció a causa de las cinco heridas por impactos de proyectiles de armas de fuego que le infligieron los oficiales al dispararle frente a su familia. El hecho, que quedó grabado por las cámaras corporales de los agentes, ocurrió el pasado 11 de enero después de un accidente de tránsito en una autopista de Carolina del Norte cuando el salvadoreño viajaba con su familia. Los resultados de la autopsia contradicen las primeras versiones de las autoridades, que dijeron que Turcios estaba intoxicado cuando confrontó a los oficiales, una versión que fue tajantemente rechazada por sus familiares y por organizaciones defensoras de los hispanos, que argumentan que los policías usaron fuerza excesiva. “Hoy, la autopsia de Daniel Turcios confirmó lo que siempre supimos: Daniel Turcios no estaba intoxicado en el momento de ser asesinado. La Policía de Raleigh le dio vida a esa idea desde el primer momento para marcar a Daniel como un peligro y justificar su uso excesivo de fuerza”, dijo la organización El Pueblo. Para esta agrupación comunitaria, “en vez de ver a un hombre nervioso y traumado por un accidente de automóvil, (los agentes) vieron a un hombre latino y crearon un perfil sobre Daniel basado en estereotipos racistas que los llevó a acabar con una vida de un hombre, un padre y un esposo”. “Esta noticia es una confirmación para nosotros sobre este caso en particular, pero seguimos manteniendo nuestras declaraciones anteriores de que el nivel de intoxicación de una persona nunca debería justificar el asesinato por parte de la Policía. Nada lo justifica”, expresó la organización. De acuerdo con la Policía, cuando los servicios de emergencia atendían a los heridos del accidente, uno de los paramédicos se percató de que Turcios sostenía un cuchillo y dio aviso a las autoridades, que posteriormente acabaron disparándole con un arma eléctrica (taser). Los agentes luego le dispararon cinco veces con sus pistolas después de que el salvadoreño se negara a soltar el cuchillo, a pesar de la insistencia de su propia esposa, y de que se resistiera al arresto. EFE mgw/msc