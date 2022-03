Aeródromo militar de Lutsk, en el oeste de Ucrania, destruído por los rusos

Leópolis (Ucrania), 12 mar El Ejército ruso continúa bombardeando instalaciones y poblaciones del oeste de Ucrania en acciones como la que ha destruido por completo en las últimas horas el aeródromo militar en Lutsk, cercano a la frontera con Polonia. La instalación militar fue alcanzada por cuatro misiles rusos en el día de ayer y este sábado se ha confirmado que está totalmente inoperativo, dijo el alcalde de Lutsk, Ihor Polishchuk, según la agencia ucraniana Ukrinform. "Es difícil decir por qué se llevaron a cabo estos ataques aéreos, ya que nuestro aeródromo quedó fuera de servicio el 24 de febrero cuando fue bombardeado por primera vez. Ya no se pudo utilizar", se preguntó el alcalde. Ahora "el aeródromo ha quedado completamente destruido, así como su almacén de combustible. El aeródromo probablemente fue atacado nuevamente solo para aumentar el pánico y el miedo entre la población", dijo Polishchuk. También agregó que los edificios residenciales están ubicados a solo unos cientos de metros del aeródromo, por lo que se ha recomendado a los ciudadanos que no evacuen la zona, "ya que no queda nada en el aeródromo a lo que disparar", precisó. Rusia bombardeó el viernes por primera vez desde el inicio de la invasión el oeste de Ucrania, en puntos cercanos a las fronteras de países de la Unión Europea. Además de Lutsk también atacó Ivano-Frankivsk, unos 250 kilómetros más al sur y cerca de Moldavia, y se oyeron varias veces las sirenas en Leópolis, ciudad también próxima a Polonia que no había sufrido ataques hasta ahora. Leópolis es el punto de tránsito de los ucranianos que buscan huir e ir hacia territorio polaco, país que alberga la gran mayoría de los refugiados. Mientras, en el otro lado del país, en la portuaria ciudad de Mariúpol, los rusos han bombardeado la mezquita del sultán Suleiman el Magnífico, informó el Ministerio de Exteriores ucraniano en su página web. "Más de 80 adultos y niños se esconden allí del bombardeo, incluidos ciudadanos de Turquía", agregó el ministerio, que no ofreció más datos sobre el suceso. Mariúpol, una ciudad de unos 500.000 habitantes en el sureste de Ucrania y a orillas del mar interior de Azov, es un importante núcleo industrial. EFE int-rml/ig