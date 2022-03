Zelensky rechaza acusaciones rusas de que haya armas químicas en Ucrania

Redacción Internacional, 11 mar El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, rechazó en la madrugada del viernes las acusaciones rusas de que en Ucrania haya armas químicas "ni otras armas de destrucción masiva" y dijo que tales acusaciones son parte de la propaganda rusa para justificar su invasión. En un discurso a través de su canal de Telegram, al inicio del decimosexto día de invasión, Zelensky dijo que en Ucrania "no se han desarrollado armas químicas ni otras armas de destrucción masiva. Todo el mundo lo sabe" y amenazó a Rusia de que si hace algo contra los ucranianos "recibirá la respuesta de sanciones más severas". "Los rusos dicen que presuntamente estamos desarrollando armas biológicas y que estamos preparando un ataque químico. Eso me preocupa realmente porque si tú quieres saber cuáles son los planes rusos, hay que ver de lo que los rusos les acusan a otros", ha dicho Zelensky, quien afirmó además que esta forma de actuar por parte de Rusia "ya se ha visto otras veces" tanto en Ucrania como en otras partes del mundo. Zelensky preguntó retóricamente a los rusos si habían decidido ya llevar a cabo sus planes de ataque químico y si el argumento sería el de eliminar las presuntas armas químicas que, según Rusia, existen en Ucrania. "Nuestros laboratorios, que vienen la mayoría de la época de la Unión Soviética, se dedican a tareas ordinarias, no tienen tecnología militar", dijo. Rusia ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este viernes lo que llamó "las actividades militares biológicas de Estados Unidos en el territorio de Ucrania". En los pasados días, el gobierno ruso ha asegurado que su Ejército ha descubierto en Ucrania pruebas de una "eliminación de emergencia" de rastros, algo que apunta a la existencia de un supuesto programa biológico-militar desarrollado en Ucrania y financiado, según Moscú, por Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, advirtió de que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania en respuesta a las "falsas" acusaciones rusas contra Washington. Psaki recordó que Rusia "tiene un gran programa de armas biológicas y químicas" y un "historial de inventar mentiras". El primer ministro británico, Boris Johnson, también expresó este jueves su temor a que Rusia fabrique una excusa para justificar el empleo de armas químicas en Ucrania. "Es parte de su método habitual", afirmó el jefe de Gobierno a la cadena "Sky News". "Empiezan diciendo que sus oponentes o los estadounidenses almacenan armamento químico y, cuando ellos mismos las utilizan, como temo que pueden hacer, tienen una 'maskirovka', una historia falsa, lista para contar", agregó. EFE int-lab/gcf