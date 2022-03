Viernes, 11 de marzo de 2022

Leópolis (Ucrania).- Seguimiento de la invasión rusa de Ucrania, mientras Rusia intensifica sus bombardeos y se estancan las negociaciones para un alto el fuego y establecer corredores humanitarios.(foto) (vídeo) Naciones Unidas.- La guerra de Ucrania se traslada hoy de nuevo al Consejo de Seguridad de la ONU, que Rusia ha convocado de urgencia para discutir el uso de armas biológicas por parte de Estados Unidos, una acusación que también ha sido hecha en sentido contrario por la Casa Blanca. Versalles (Francia).- La cumbre informal de líderes de la Unión Europea busca reforzar su posición sobre la guerra de Ucrania, especialmente con una progresiva desconexión energética de Rusia, el aumento del apoyo a Kiev y un reforzamiento de su defensa común.(foto) (vídeo) Versalles (Francia).- Los Veintisiete debaten cómo poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles rusos en respuesta a la invasión de Ucrania, dentro de una nueva estrategia de soberanía europea en sectores económicos críticos.(foto) (vídeo) Estambul.- El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, coinciden en el Foro Diplomático que se celebra en Antalya (Turquía), marcado este año por la invasión rusa en Ucrania. Bucarest.- Después de viajar a Polonia, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita Rumanía en el marco de su mini-gira por el Europa Oriental para mostrar el apoyo de Washington a los dos socios de la OTAN que comparten las fronteras más extensas con Ucrania.(foto) La Haya.- El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ya recopila pruebas de crímenes de guerra cometidos en la guerra en Ucrania. Detectives virtuales se suman a buscar evidencias en redes sociales para ayudar a garantizar esa rendición de cuentas, salvaguardando todas las imágenes relevantes. Filadelfia (EEUU).- La petrolera rusa Lukoil está en el punto de mira en Estados Unidos, donde tiene cerca de 200 gasolineras, hasta el punto que ha hecho un llamamiento a frenar la invasión con Ucrania para evitar un boicot de sus clientes.(foto)(vídeo) Madrid.- El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibe a la Ministra de Asuntos Exteriores de la República de Estonia, Eva-Maria Liimets. (foto) (audio) (vídeo) Valparaíso (Chile).- El líder de la izquierda chilena, Gabriel Boric, será proclamado presidente de la República en una ceremonia en el Congreso que reunirá a senadores y diputados y a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, incluido el rey de España, Felipe VI. (foto)(vídeo) Bruselas.- El Parlamento Europeo acoge este viernes y sábado un nuevo pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) en el que se debatirán las recomendaciones de los ciudadanos sobre política exterior, migración o justicia social, y en el que participarán ciudadanos ucranianos, con el trasfondo de la invasión rusa. Morelia (México).- Las autoridades mexicanas investigan el asesinato del alcalde de Aguililla en Michoacán, un estado dominado por el narcotráfico que en las últimas semanas ha registrado matanzas y choques entre cárteles que evidencian el fracaso de la estrategia de seguridad en la región. (foto) Tapachula (México).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita la ciudad de Tapachula para evaluar la crisis migratoria en la frontera sur, donde miles de extranjeros llevan meses varados mientras buscan regularizar su situación.(foto)(vídeo) Madrid.- Madrid recuerda su mayor masacre terrorista, los atentados del 11 de marzo de 2004, con unos actos prácticamente idénticos a los de otros aniversarios, aunque a diferencia de los del año pasado, no estarán condicionados por las restricciones de la pandemia.(foto) ( vídeo) (audio) Tokio.- Japón recuerda a las víctimas del terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, cuando se cumplen once años de la catástrofe natural que dejó cerca de 20.000 muertos en el noreste del país y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima.(foto)(vídeo) Nueva York.- La bolsa de Nueva York cierra una semana de pérdidas, algunas de ellas históricas, lastrada por la guerra de Ucrania, el alza imparable del petróleo y la estampida empresarial del mercado ruso. Nueva York.- Pese a ser el mayor productor mundial de crudo, Estados Unidos mira fuera de sus fronteras para reemplazar las importaciones de petróleo ruso, vetadas en respuesta a la invasión de Ucrania y que, pese a no ser fundamentales para el mercado americano, contribuyen a un alza de los precios que preocupa al gobierno. Madrid.- La reina Letizia asiste a la 75ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week en una jornada en la que se presentan firmas como Roberto Torretta, Teresa Helbig, Jorge Vázquez o Brain&Beast. (foto) (vídeo) (vivo) (audio) París.- La cineasta vasca Lur Olaizola presenta en el festival Cinéma du Réel su último trabajo, "Hirugarren koadernoa" (El tercer cuaderno), un documental sobre la vida de la dirigente etarra Dolores González, Yoyes. La Habana.- Fallo de la Edición 18 del Premio de Musicología de Casa de las Américas, en el que participan 33 obras de diez países. Nueva York.- Subasta de arte latinoamericano en Christie's encabezada por la monumental escultura "Hombre sobre un caballo" de Fernando Botero, con un precio estimado entre dos y tres millones de dólares, y el cuadro "La bordadora" de Diego Rivera, valorado entre 700.000 y 900.000 dólares, que debuta en público tras permanecer en manos de una familia desde hace casi un siglo. EFE Int/ga.gcf