Viernes, 11 de marzo de 2022 (18.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== SITUACIÓN Rusia amplía sus bombardeos hacia el oeste de Ucrania y aumentan refugiados Leópolis (Ucrania) El Ejército ruso amplió este viernes sus bombardeos más hacia el oeste de Ucrania, considerada la zona más segura en el país por estar lejos del frente, mientras que la cifra de refugiados que tratan de salir del país no para de aumentar, cuando se cumplen 16 días de la ofensiva rusa. En la mañana de este viernes sufrió bombardeos por primera vez Lutsk, en el noroeste del país y cerca de la frontera con Polonia, e Ivano-Frankivsk, unos 250 kilómetros más al sur y cerca de Moldavía, afirmó Mijailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su cuenta de Twitter. SANCIONES EEUU sanciona comercialmente a Rusia con símbolos como el vodka y el caviar Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes nuevas sanciones comerciales de su país contra Rusia como represalia por la invasión de Ucrania, entre las cuales se encuentra la llamativa prohibición de importar dos de los productos rusos más simbólicos: el vodka y el caviar. En concreto, EEUU no permitirá la entrada por sus aduanas de vodka, diamantes, pescado y mariscos de Rusia, productos a los que Biden se refirió como "distintivos" de la economía rusa. ESTE EUROPA Harris avisa desde Rumanía que la OTAN no tolerará ataques a su territorio Bucarest La vicepresidenta de Estados Unidos,Kamala Harris, reafirmó este viernes desde Rumanía su promesa de que la OTAN "defenderá cada centímetro de su territorio" y defenderá a cualquier Estado miembro en caso de que sufra un ataque. Harris viajó a Bucarest en la escala final de una mini-gira que ayer la llevó a Polonia y ha servido para mostrar el apoyo de EEUU a los dos países de la OTAN que tienen las fronteras más extensas con Ucrania. UE La UE blinda su seguridad y su soberanía en respuesta a Rusia Versalles (Francia) La invasión rusa de Ucrania enfrentó a la Unión Europea a sus propias vulnerabilidades e hizo este viernes que los líderes de los Veintisiete aceleren el refuerzo de su soberanía y defensa con la voluntad no solo de apoyar a ese país, sino de poder afrontar el impacto del conflicto.Reunida en el Palacio de Versalles con el presidente francés, Emmanuel Macron, como anfitrión, la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno que concluyó hoy perfiló la hoja de ruta del bloque comunitario para limitar su dependencia de socios extranjeros en un momento clave. PETRÓLEO EE.UU. mira hacia afuera para sustituir al petróleo ruso y bajar los precios Nueva York Pese a ser el mayor productor mundial de crudo, Estados Unidos mira principalmente fuera de sus fronteras para reemplazar las importaciones de petróleo ruso, vetadas en respuesta a la invasión de Ucrania y que, pese a no ser fundamentales para el mercado americano, contribuyen a un alza de los precios que preocupa mucho al Gobierno. El petróleo ruso es casi marginal en el total consumido en Estados Unidos, pero en un contexto de alta inflación, Washington se ha apresurado ya a buscar cómo sustituirlo. ALIMENTOS La guerra amenaza la cadena de alimentos y fertilizantes mundial, según FAO Roma La invasión de Ucrania por parte de Rusia amenaza con "agravar seriamente la inseguridad alimentaria" en todo el mundo debido al papel de ambos países como gigantes exportadores de cereal y fertilizantes, encareciendo los productos, avisó hoy la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). "Las perturbaciones de la cadena de suministro y la logística de la producción de cereales y semillas oleaginosas de Ucrania y Rusia, así como las restricciones a las exportaciones rusas, tendrán importantes repercusiones para la seguridad alimentaria", se lee en un informe, firmado por el director de la FAO, el chino Qu Dongyu. ARMAS BIOLÓGICAS EEUU dice que Rusia responde a su propio guion hablando de armas biológicas Naciones Unidas Estados Unidos acusó hoy a Rusia en el Consejo de Seguridad de responder a un guion ya preparado al acusar a Ucrania de tener un programa de armas biológicas y de hacerlo con ayuda de EEUU, pero lamentó que esta tesis también la esté divulgando China "en apoyo de Rusia". La embajadora de EEUU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield señaló ante el Consejo que, con sus acusaciones de armas biológicas, Rusia "utiliza al Consejo para legitimar y justificar la actuación de (su presidente Vladímir) Putin". ESPAÑA España adoptará medidas propias si la UE no consensúa la reforma energética Versalles (Francia) El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confía en el consenso europeo para avanzar en la reforma del mercado energético que rebaje la factura de la luz y emprenderá una gira por varios países para limar diferencias, pero está decidido a adoptar medidas unilaterales si no hay acuerdo. En medio del debate sobre las consecuencias económicas de la crisis de Ucrania, las acciones en materia de energía fueron un eje de la cumbre de líderes de la UE de Versalles y lo van a seguir siendo en las próximas semanas. REFUGIADOS 2,5 millones de refugiados y 2 millones de desplazados internos en Ucrania Ginebra, 11 mar La guerra en Ucrania, que empezó hace quince días, ha provocado la huida de más 2,5 millones de refugiados y el desplazamiento forzoso dentro del país de al menos otros 2 millones de habitantes, dijo hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Las evaluaciones de las principales organizaciones humanitarias indican que 12,6 millones de personas en Ucrania han sido directamente afectadas por la invasión y la ofensiva militar de Rusia. -------------------- CHILE INVESTIDURA Gabriel Boric asume como el presidente más joven de la historia de Chile Valparaíso (Chile) El progresista Gabriel Boric asumió hoy la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y un nutrida representación de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. En el Salón de Honor del Senado, el nuevo presidente de la cámara, el socialista Álvaro Elizalde, le impuso la banda presidencial a Boric, que con apenas 36 años y un mes se convierte en el mandatario más joven de la historia del país. CHINA ASAMBLEA Primer ministro tilda de irreversible la apertura económica de China Pekín La apertura económica de China es irreversible y el único cambio posible será para ampliar aún más la política actual, afirmó hoy el primer ministro del país asiático, Li Keqiang. La segunda economía del mundo quiere seguir abriéndose "sin importar cuánto pueda cambiar el entorno internacional", señaló Li durante una rueda de prensa con motivo de la clausura de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), reunida desde el sábado. IRÁN NUCLEAR Rusia frena el acuerdo nuclear iraní ante sanciones por el ataque a Ucrania Viena, 11 mar Las negociaciones para reactivar el acuerdo que impedía que Irán desarrolle armas nucleares fueron suspendidas hoy ante la exigencia de Rusia de que las sanciones occidentales por su invasión de Ucrania no afecten a sus proyectos económicos y atómicos en la República Islámica. "Debido a factores externos, es necesaria una pausa en las negociaciones de Viena", anunció en Twitter el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuya oficina coordina los contactos que se mantienen desde hace once meses en Viena. BRASIL INFLACIÓN La inflación sube en Brasil hasta 10,54 % por los alimentos y educación Sao Paulo La tasa de inflación en Brasil se elevó en febrero desde el 10,38 % hasta el 10,54 % interanual, impulsada por la subida de los alimentos y la educación, un alza que podría aumentar en los próximos meses por los efectos de la guerra en Ucrania, según los datos divulgados este viernes por el Gobierno. La inflación acumulada en el país en los últimos 12 meses es la más alta desde noviembre de 2021 (10,74 %) , de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). TSUNAMI ANIVERSARIO Japón recuerda a las víctimas de desastre natural y atómico once años después Tokio Japón recordó este viernes en ceremonias oficiales e improvisadas a las más de 18.000 víctimas del terremoto y tsunami que devastaron el noreste del país un día como hoy hace once años y provocaron el accidente nuclear de Fukushima. Personas a lo largo de todo el archipiélago guardaron un minuto de silencio a las 14:46, la hora exacta a la que un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter sacudió el territorio durante varios minutos y dejó una huella imborrable en aquellos que lo vivieron y en el pensamiento colectivo japonés. COREA CONFLICTO Pionyang ampliará base de cohetes tras el aviso de que testará un nuevo misil Seúl Corea del Norte informó hoy de la visita del líder Kim Jong-un a una base de lanzamientos espaciales y de planes para expandirla apenas horas después de que Washington denunciara que Pionyang prepara nuevos test de misiles intercontinentales. De golpe las aguas se han revuelto mucho más en la península coreana ante la posibilidad de que Pionyang comience a probar armas superiores a las de 2017, cuando la tensión con Washington alcanzó cotas peligrosas. PORTUGAL COMBUSTIBLES Portugal ajustará semanalmente el impuesto sobre los combustibles Lisboa Portugal va a ajustar semanalmente el Impuesto sobre los Productos Petrolíferos (ISP) que grava los combustibles para mitigar la escalada de precios, en un momento en el que se esperan aumentos de 11 y 16 céntimos por litro de gasolina y de gasóleo a partir del lunes.El Gobierno ya devolvía parte de este impuesto a los consumidores desde noviembre (2 céntimos para la gasolina y 1 para el diésel), pero a partir de ahora ajustará los valores semanalmente, explicó hoy en rueda de prensa el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, António Mendonça Mendes. ============ CORONAVIRUS ============ SITUACIÓN La pandemia de covid suma 450 millones de casos a los 2 años de ser declarada Ginebra Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) superaron este viernes la barrera de los 450 millones, en el día en el que se cumple el segundo aniversario de que la enfermedad fuera declarada una pandemia por la organización. La enfermedad ha causado en dos años la muerte de más de seis millones de personas, de los que 2,6 millones fallecieron en América, el continente más afectado, y 1,9 millones en Europa, de acuerdo con las estadísticas que actualiza a diario la OMS. LATINOAMÉRICA Covid expone a 5 millones de personas a desastres y emergencias en A.Latina Bogotá A dos años del inicio de la crisis sanitaria de la covid-19, cinco millones de personas adicionales han caído en extrema pobreza en América Latina y el Caribe y han quedado expuestas al impacto de emergencias y desastres, según el más reciente informe de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC). Sólo en 2020, al menos 1,5 millones de personas fueron desplazadas en Centroamérica como consecuencia de desastres relacionados con el clima, incluidos los huracanes Eta e Iota. A nivel global, desde el inicio de la crisis sanitaria al menos 139 millones de personas se han visto doblemente afectadas por la pandemia y los desastres relacionados con el clima. UE Países UE acuerdan extender hasta final de junio de 2023 el certificado covid Bruselas Los países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo este viernes para extender el certificado digital covid un año, hasta el 30 de junio de 2023, a fin de que los viajeros puedan seguir utilizando ese documento al desplazarse entre Estados miembros. "El Certificado Digital COVID ha jugado un papel importante para facilitar la libre circulación de personas durante la pandemia. Y sigue vigente el principio de levantar gradualmente las restricciones de viaje si la situación epidemiológica lo permite", indicó el Consejo (países de la UE) en un comunicado. PANDEMIA Las muertes globales por la pandemia pueden triplicar las cifras oficiales Londres Las muertes provocadas por la pandemia de coronavirus en todo el mundo pueden ser tres veces más de lo que reflejan las cifras oficiales y llegar hasta 18,2 millones de fallecidos, según un estudio publicado este jueves por la revista científica "The Lancet". La primera estimación global de exceso de muertes sometida a un proceso de revisión por pares sugiere que el impacto de la pandemia es mucho mayor que los 5,9 millones de muertes entre enero de 2020 y diciembre de 2021 que reflejan los datos disponibles hasta ahora. Por regiones, la zona andina de Latinoamérica es la más golpeada del mundo, con 512 muertes adicionales por cada 100.000 habitantes, seguida de Europa del Este (345 muertes por 100.000 habitantes); Europa Central (316 muertes), la parte sur del África subsahariana (309 muertes) y el centro de Lationamérica (274 muertes). CHINA China confina ciudad de Changchun, de 9 millones de habitantes, por rebrote Pekín China anunció hoy el confinamiento total de la ciudad de Changchun, en el noreste del país, debido al aumento de casos de coronavirus en los últimos días, informó el Gobierno municipal en un comunicado. La provincia de Jilin, de la que Changchun es capital, registró en los últimos diez días 526 casos locales de covid, además de 590 casos asintomáticos, recoge la prensa local. Como consecuencia, la ciudad impondrá desde un hoy un confinamiento a toda la población (nueve millones de personas), a la que someterá a tres rondas de pruebas de ácido nucleico para trazar los casos y frenar la curva. EFE int-pddp