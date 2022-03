Un juez bloquea el intento de Trump de demandar a la escritora que asegura la violó

Nueva York, 11 mar Un tribunal federal en Nueva York ha bloqueado hoy el intento del expresidente estadounidense Donald Trump de demandar y obtener compensación económica de la escritora E. Jean Carroll, quien alega que el exmandatario la violó en el probador de una tienda. La escritora, que fue responsable durante 26 años de la columna "Ask E. Jean" de la revista "Elle", denunció en un libro en 2019 que en 1995 Trump, entonces un agente inmobiliario millonario, la violó en el probador de una popular tienda por departamentos en Nueva York, pero Trump le acusó de mentirosa y aseguró que solo trataba de vender un libro que acaba de escribir. La respuesta de Carrol fue demandarle por difamación en noviembre de 2019 alegando que el entonces presidente había dañado su reputación y su carrera por haber negado la acusación, a lo que Trump respondió con una denuncia similar contra ella. Esta es la que hoy ha sido negada por el juez Lewis Kaplan, de la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan. Kaplan considera que la intención de Trump, elegido presidente en noviembre de 2016, es dilatar aún más la demanda por difamación de Carrol, que se pudo haber resuelto hace mucho tiempo, y recordó que el empresario millonario esperó 14 meses para presentar su nueva denuncia. Indica además el magistrado que el acusado no ha ofrecido "una razón satisfactoria" para esa demora y que luego de que Carroll presentara la demanda, intentó evitar recibir notificación de la misma, desde su hogar en Nueva York como desde la Casa Blanca. Finalmente el aviso de la demanda tuvo que ser enviado por correo. También critica el juez al expresidente por haber retrasado el proceso de la demanda al presentar varias mociones "frívolas". Tras esa denuncia, Trump aseguró que Carroll, ahora con 78 años, estaba mintiendo, que no la conocía -a pesar de una foto de ambos juntos en el libro-, dijo que ella no era "su tipo" y que solo pretendía llamar la atención para vender su nuevo libro. También sugirió que Carroll estaba conspirando con el Partido Demócrata para hacerle daño políticamente. Entre los argumentos de su demanda la escritora afirma que los lectores ya no querían escribir a una mujer a la que el presidente ha llamado mentirosa.