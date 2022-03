Ucrania insta a Israel a cerrar el acceso de barcos y aerolíneas de Rusia

Jerusalén, 11 mar El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamenta que Israel no proporcione equipamiento defensivo a Ucrania y su Gobierno instó a ese país a cerrar puertos y espacio aéreo a barcos y aerolíneas rusas. "El presidente de Ucrania tiene un sentimiento especial por Israel porque su madre es judía", pero le cuesta entender la postura actual del Gobierno israelí y su negativa a aportar materiales como cascos o chalecos antibalas a Ucrania, dijo hoy el embajador ucraniano en Israel, Yevgen Korniychuk, en una sesión informativa en Tel Aviv. Ucrania "pidió muchas veces" equipamientos de defensa a las autoridades israelíes, que no se lo concedieron, agregó el máximo representante de la máxima legación diplomática ucraniana en Israel. A su vez, aseguró que los próximos días tratará con el presidente del Parlamento israelí sobre la petición de Zelenski de dirigirse a los diputados en un discurso virtual ante la Cámara. Por ahora no hay una fecha determinada para ello, ya que en los próximos días se prevé un receso institucional y reformas en sede parlamentaria. Korniychuk apeló también a las empresas israelíes para que "dejen de colaborar con compañías rusas" y "de hacer negocios en Rusia". Las autoridades israelíes mantienen una posición "mesurada" ante la invasión rusa de Ucrania por su delicada relación con el Kremlin, que les permite atacar posiciones proiraníes en Siria. A su vez, intentan mediar para acercar posiciones entre Kiev y Moscú debido a su buena relación con ambos países si bien hasta ahora, el primer ministro israelí, Naftali Benet, no ha logrado avances en este ámbito. Israel tampoco ha impuesto hasta ahora sanciones a Rusia, a diferencia de Estados Unidos, los países de la OTAN o de la Unión Europea. El embajador ucraniano aseguró hoy que su país no puede "dictar" a Israel "qué sanciones" tiene que aplicar, pero dijo que agradecería que el Gobierno israelí "cierre sus puertos a barcos rusos". En relación al espacio aéreo, aseguró comprender que Israel pueda mantener a su compañía aérea oficial, EL AL, para volar a Rusia a recoger a rusos de origen judío que quieran emigrar a Israel, pero le instó a cerrar el acceso y la circulación a las aerolíneas rusas. El diplomático matizó también que Israel no está teniendo mucha influencia para lograr un alto el fuego en la guerra de Ucrania. "Israel no tiene exclusividad en el proceso de mediación" con Rusia y "no estoy al tanto de ninguna tarea inmediata que haya tomado al respecto", aseveró el embajador. Según agregó, el Ejecutivo israelí tampoco tiene un "papel o posición especial" en las negociaciones de Ucrania y Rusia, que ayer se llevaron a cabo sin alcanzar acuerdos con mediación de Turquía, en una reunión entre los ministros de Exteriores ruso y ucraniano. EFE jma/psh