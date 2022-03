Taty Castellanos: "Estuve en el radar de algunos clubes, pero no se concretó"

Chicago (EE.UU.), 11 mar El argentino Valentín 'Taty' Castellanos, delantero estrella del New York City y campeón de la MLS en 2021, reconoció este viernes que estuvo "en el radar de algunos clubes" el pasado enero, pero las operaciones no se concretaron, por lo que ahora está únicamente concentrado en ganar más trofeos en Estados Unidos. "Como todos sabéis, ha habido rumores en enero. Estuve en el radar de un par de equipos, pero las operaciones no se concretaron, así que ahora estoy aquí concentrado en la temporada, ansioso por los objetivos y lo que nos toca aquí", afirmó Castellanos en una entrevista publicada por la MLS. "Tenemos la Liga de Campeones de Concacaf, la 'MlS Cup' o la liga estadounidense. Así que estoy muy feliz por estar aquí con mis compañeros y todo lo que pase, pasará en el futuro", agregó. El delantero nacido en Mendoza, de 23 años, fue el protagonista del triunfo de los New York City en la última MLS, al anotar 19 goles y dar ocho asistencias en la temporada regular. Es el vigente "Botín de Oro" del campeonato americano y varios medios internacionales aseguraron en los últimos meses que cuenta con el interés de equipos como River Plate o Palmeiras. De momento, el joven delantero está centrado en "ganar cuantos más trofeos posibles" en Nueva York y seguir con su excelente promedio goleador. "Tenemos algunas oportunidades para ganar trofeos este año y estamos muy ilusionados. Luego, a nivel personal, quiero marcar lo más posible, ayudar al equipo de todas las maneras posibles y defender mi Botín de Oro", dijo. "Sin duda quiero ganarlo de nuevo esta temporada. Estoy emocionado por esta temporada y por lo que puedo hacer a nivel individual y de equipo", concluyó 'Taty'. EFE am/car