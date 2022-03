Suspenden por lluvia la segunda jornada de "The Players", que acabará el lunes

Redacción deportes, 11 mar La segunda jornada de The Players Championship, considerado el 'quinto grande' del golf, tampoco se pudo completar este viernes debido a la lluvia caída en el TPC Sawgrass, en Ponte Vedra Beach (Florida, Estados Unidos), al igual que ocurrió el jueves en la jornada inaugural y no se reanudará hasta el sábado por la mañana, si las condiciones lo permiten, por lo que se prevé que el torneo concluya el lunes por primera vez desde 2005. La reanudación en ningún caso llegaría antes de las 11.00 hora local, ya que se prevé la llegada de un sistema meteorológico "severo" a primera hora del sábado, explicó en rueda de prensa el árbitro jefe, Gary Young, quien lamentó los problemas generados por las lluvias en esta edición: "Desgraciadamente, las condiciones meteorológicas no nos proporcionan ningún alivio", dijo tras la suspensión. La mejor noticia para los organizadores es que no se prevén lluvias ni el sábado por la tarde ni tampoco para el domingo, aunque sí frío y fuertes vientos de hasta cien kilómetros por hora. Nuevos retrasos podrían no dejar suficiente tiempo para un potencial desempate ya que en "The Players" las normas establecen un desempate de tres hoyos, recordó Young. En el momento de pararse el torneo, que este viernes solo pudo completar parcialmente su primera ronda, lideran la clasificación, con seis golpes bajo el par del campo, el británico Tommy Fleetwood y los estadounidenses Tom Hoge y Brice Garnett, con un golpe menos que un grupo perseguidor de cinco jugadores. El español Jon Rahm, número uno mundial, pudo completar la primera ronda y se sitúa a tres impactos de la cabeza. El jueves, después de retrasar el inicio del juego una hora por la intensa lluvia, las tormentas en la zona provocaron una interrupción durante más de cuatro horas que impidió que todos los jugadores completasen su primer recorrido ya que, retomado el juego, la falta de luz en el campo obligó a su suspensión hasta el viernes por la mañana. Un total de 47 participantes no pudieron completar la primera vuelta antes de la suspensión del viernes y están a la espera de poder jugar el sábado si las condiciones meteorológicas lo permiten.