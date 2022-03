Se declara culpable de estafa al sistema de salud pública de Florida

Miami, 11 mar Un hombre residente en Miami se declaró este viernes culpable de recibir sobornos por más de 800.000 dólares a cambio de referir beneficiarios del sistema de salud pública (Medicare) a 5 centros para servicios médicos que los pacientes no necesitaban o nunca recibieron, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Ernesto Espinosa, de 71 años, se declaró culpable de un cargo de "conspiración para cometer fraude en la atención médica" pública, conocida como Medicare, señaló la Fiscalía en un comunicado. Según documentos judiciales, desde enero de 2010 hasta junio de 2015, Espinosa y sus cómplices "pagaron sobornos" a los beneficiarios del programa Medicare para "reclutarlos y derivarlos a agencias de salud". Espinosa también "entrenó a los beneficiarios" de Medicare, que no necesitaban estos servicios de salud en el hogar, sobre qué decir para obtener recetas de salud en los centros médicos. A cambio de referir a estos beneficiarios, "Espinosa solicitó y recibió sobornos de las agencias de salud". La acusación explica que "Espinosa y las agencias de salud en el hogar intentaron disfrazar estos sobornos" por medio de compañías ficticias controladas por Espinosa. Luego, las agencias de salud en el hogar presentaron reclamos falsos y fraudulentos al Medicare por "servicios que no eran médicamente necesarios" y que, por lo general, "ni siquiera se brindaban". Como resultado de este fraude, Espinosa y sus cómplices hicieron que el programa Medicare hiciera pagos de aproximadamente 870.000 dólares por reclamos falsos, de los que el primero obtuvo unos $630.000 dólares. La audiencia para sentencia está programada para el próximo 24 de mayo, y Espinosa afronta una condena de hasta 10 años de cárcel. EFE emi/ar