Riad anuncia la liberación de 2 estadounidenses retenidas por hutíes en Yemen

(Actualiza con desmentido y versión de los hutíes) Riad/Saná, 11 mar Arabia Saudí y Estados Unidos liberaron en una operación especial conjunta a dos jóvenes estadounidenses que estaban retenidas por los rebeldes hutíes del Yemen en la capital del país, Saná, aseguró este viernes el Ministerio de Defensa saudí, aunque el movimiento insurgente chií negó esta versión. "Las dos jóvenes estadounidenses habían sido retenidas y maltratadas en Saná y les habían quitado sus pasaportes mientras realizaban una visita familiar", dijo el general saudí Turki al Maliki, portavoz de la coalición militar que interviene en el conflicto yemení liderada por Riad, en declaraciones a la agencia estatal de noticias del país árabe, SPA. Según Al Maliki, las dos jóvenes, de las que no ofreció ningún detalle, fueron liberadas en una "operación conjunta" entre Arabia Saudí y Estados Unidos, realizada a petición de este último país, y trasladadas de Saná, controlada por los hutíes desde 2014, a Adén, sede provisional del Gobierno reconocido internacionalmente. Desde Adén, situada en el suroeste del Yemen, las dos estadounidenses "fueron trasladadas a Riad por las fuerzas aéreas de Arabia Saudi" y allí entregadas a "responsables estadounidenses", añadió el portavoz, que no especificó cuándo tuvo lugar esta liberación ni cuánto tiempo llevaban las dos jóvenes cautivas en Saná. Sin embargo, poco después los hutíes calificaron esta versión como "ridícula y sin fundamento", negaron que tuvieran retenidas a las jóvenes y aseguraron que estas se escaparon de Saná por un conflicto familiar. El portavoz del Ministerio de Interior hutí, Abdeljalek al Ayari, aseguró que contaban con documentos que demostraban que las dos mujeres, que sí identifica con sus nombres y apellidos y que sostiene que son hermanas, se habían casado en un matrimonio de conveniencia con dos hermanos. Estos, dijo, habían pagado por ellas una dote de 160.000 dólares con el fin de obtener la nacionalidad estadounidense. Pero tres semanas después de las nupcias, las mujeres se fugaron a Adén con la ayuda de dos personas tras haberse coordenado a través de la madre de ellas, residente en Estados Unidos, añadió el portavoz, que tampoco dijo cuándo habrían tenido lugar estos hechos. La coalición árabe encabezada por Arabia Saudí interviene en el conflicto yemení en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente desde 2015, pero hasta ahora no ha logrado socavar el control hutí sobre buena parte del territorio yemení y la guerra se ha enquistado provocando la que según la ONU es la mayor tragedia humanitaria del planeta. Hace un año, el Gobierno estadounidense retiró a su tradicional aliado Arabia Saudí su apoyo en este conflicto, aunque Al Maliki aseguró que la coordinación para la operación de liberación de las dos ciudadanas estadounidenses demuestra que la relación bilateral sigue siendo "fuerte" y da continuidad a una cooperación que sirve a "la seguridad nacional de los dos países".