Presidente de México hará gira en Centroamérica para abordar migración

Ciudad de México, 11 mar El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que hará una gira en mayo por El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba para abordar la ola migratoria que afronta la región y sus propuestas para "atender las causas". El mandatario expuso en su conferencia en Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, que propondrá fortalecer sus programas sociales de Sembrando Vida, para agricultores, y Jóvenes Construyendo el Futuro, para aprendices, como soluciones al éxodo. “Nosotros estamos financiando estos programas, en El Salvador, en Honduras, en Belice, estamos por llegar a un acuerdo con el Gobierno de Guatemala, pero es financiamiento de México solidario, fraterno", indicó. El presidente notificó de su gira mientras fuera del lugar donde ofrecía su conferencia ocurría una protesta en la que una decena de migrantes se cosieron los labios para exigir que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México regularice su situación migratoria. En la conferencia, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, reconoció un aumento del flujo migratorio, pero no solo de Centroamérica, sino de países de otras regiones del mundo. Pese a estas escenas y a las críticas de algunas organizaciones ante casos de represión de las Fuerzas Armadas contra los migrantes, el mandatario aseveró que su Gobierno está atendiendo a los extranjeros. “Nosotros todos los días estamos tratando este asunto y protegiéndolos y respetando sus derechos humanos, porque uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida y también el derecho a vivir libre de miseria", manifestó. La situación en Tapachula es reflejo del flujo migratorio récord de la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en septiembre. México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, números no vistos en 15 años, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. Por ello, López Obrador insistió en su petición a Estados Unidos de establecer un programa de visas temporales de trabajo, con el argumento de que no hay fuerza de trabajo joven en la región. También indicó que “ha planteado mucho en Estados Unidos" que apoyen sus programas de desarrollo social en el sur de México y Centroamérica, "pero se tardan mucho en decidir”. “Si se ordena el flujo migratorio y se dan visas temporales de trabajo para Estados Unidos, se reactiva la economía de América del Norte. No puede ser que solo se esté deteniendo a migrantes”, comentó. El presidente de México no ofreció más detalles de su gira por Centroamérica. López Obrador solo ha viajado tres veces al extranjero desde que asumió la presidencia en 2018, y en todas las ocasiones ha sido a Estados Unidos, en julio de 2020 y a principios y finales de noviembre de 2021.