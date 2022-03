Policía investiga incendio de escuela ruso-alemana en Berlín

Berlín, 11 mar La policía de Berlín investiga un presunto ataque incendiario contra una escuela ruso-alemana que se produjo en la madrugada de este viernes y que podría estar relacionado con la guerra en Ucrania. Una portavoz de la policía citada por medios alemanes indicó que el fuego causó daños leves en el pabellón deportivo de la escuela Lomonosov, situada en el distrito berlinés de Marzahn y que no hubo que lamentar heridos. Según dijo, los investigadores parten de que el fuego fue causado de forma deliberada y examinan la posibilidad de que haya una vinculación con la invasión rusa de Ucrania. De acuerdo con el diario "Berliner Zeitung", una cámara de seguridad captó imágenes de los supuestos causantes del incendio en el colegio, al que acuden sobre todo alumnos con raíces rusas y de la comunidad de alemanes procedentes de Rusia. Por otro lado, según un informe de la policía del "Land" de Renania del Norte- Westfalia (oeste), citado este viernes por varios medios, en esa región se han registrado hasta la fecha 49 delitos posiblemente vinculados a la guerra en Ucrania. Entre estos se cuentan casos de incitación al odio y también actos de vandalismo, por ejemplo contra dos consulados rusos, aunque también se contabilizaron ocho delitos donde las víctimas fueron ucranianos. Un portavoz del Ministerio del Interior alemán, Marek Wede, indicó, preguntado por Efe, que las autoridades observan con atención el desarrollo de los acontecimientos en Alemania en cuanto a posibles incidentes relacionados con la guerra en Ucrania. "Por suerte, hasta ahora las cifras han sido muy bajas," afirmó, en una rueda de prensa en Berlín en la que aseguró que hasta ahora no ha sido posible determinar que se hayan producido delitos de motivación xenófoba contra rusos. "Esta guerra es la guerra de Putin," declaró, en referencia al presidente ruso, y subrayó que con ello "no es la guerra de la población rusa y mucho menos de la población de origen ruso en Alemania". Wede indicó también que hasta ahora se han producido varias manifestaciones multitudinarias en apoyo a Ucrania y que todas ellas han sido "pacíficas" y "conforme a derecho". EFE cph/jam/ig