ONG siria denuncia cierre de su página de Facebook por contenidos sobre Rusia

Beirut, 11 mar El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG que difunde información relacionada principalmente con la guerra en el país árabe, denunció este viernes el cierre sin previo aviso de su página de Facebook en inglés tras haber publicado contenidos vinculados con la invasión rusa de Ucrania. La organización, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, explicó en un comunicado que la "eliminación" de su cuenta "sin aviso previo" se produjo después de que el Observatorio desmintiese los rumores sobre el supuesto envío de mercenarios a Ucrania desde las áreas sirias controladas por Damasco, aliado de Moscú. Coincidió también con la publicación de otros contenidos relacionados con la invasión, como noticias sobre las concentraciones estudiantiles que esta semana tuvieron lugar en la capital siria o la provincia noroccidental de Alepo para mostrar apoyo a Rusia en su intervención militar y las medidas tomadas en su contra en represalia. "El Observatorio Sirio considera esta eliminación una violación de la libertad de prensa, pues el Observatorio no adopta el contenido de estas noticias sino que las publicó a partir de su papel como institución de derechos humanos interesada por todo lo que ocurre en territorio sirio", reza la nota. Según la ONG, esta página en inglés llevaba activa unos once años y era utilizada para informar al mundo de "los dolores y las penas" sufridas por la población siria, víctima del conflicto armado que estalló a raíz de las revueltas populares iniciadas en 2011 contra el presidente del país, Bachar al Asad. La organización difunde diariamente información detallada sobre Siria con foco en los desarrollos de seguridad y militares, si bien sus contenidos también abarcan aspectos económicos como la inflación o escasez de productos básicos, o sucesos no relativos a la guerra. Sus textos en diversos idiomas e imágenes son a menudo utilizados por la prensa internacional como fuente de información fiable, alternativa a la escasa y sesgada ofrecida por las autoridades sirias, por tener presencia en los rincones más recónditos de Siria, incluyendo áreas controladas por la oposición difícilmente accesibles. EFE se-njd/ppa/alf