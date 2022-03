Neymar vuelve a la lista de Brasil junto con Vinicius, Rodrygo y Dani Alves

Río de Janeiro, 11 mar El seleccionador brasileño, Tite, convocó este viernes al delantero Neymar, ausente de la última convocatoria por lesión, y mantuvo a Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Dani Alves para los dos últimos compromisos de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022 contra Chile y Bolivia. Tite también incluyó en su lista al delantero del Everton Richarlison y al centrocampista del Juventus Arthur, exjugador del Barcelona y quien parecía haber salido de los planes del técnico brasileño con vistas al Mundial de Catar, para el que la Canarinha ya está clasificada. En el apartado de novedades también destaca la convocatoria del atacante del Arsenal Gabriel Martinelli, de 20 años. Tite optó por mantener al lateral Dani Alves, del Barcelona, y a la dupla de atacantes del Real Madrid, Vinicius Junior y Rodrygo Goes, así como al centrocampista Philippe Coutinho, que ha vuelto a brillar en el Aston Villa. Brasil se medirá el 24 de marzo a una selección de Chile que se juega buena parte de sus opciones, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y cinco días después se enfrentará a domicilio con Bolivia para poner fin a unas eliminatorias que han sido un paseo para la Canarinha. El cuadro de Tite, que ya tiene asegurado su billete a Catar, es líder invicto de las eliminatorias suramericanas con 39 puntos y un balance casi perfecto de doce victorias y tres empates. Aún tiene pendiente de concluir, por orden de la FIFA, el partido contra Argentina, también clasificada, que fue suspendido a los pocos minutos de empezar en septiembre del año pasado, después de que varios jugadores de la Albiceleste incumplieran el protocolo sanitario contra la covid-19. - Lista de convocados para los partidos con Chile y Bolivia: Porteros: Álisson (Liverpool), Éderson (Manchester City), y Weverton (Palmeiras). Defensas: Dani Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Telles, Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Éder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG) y Thiago Silva (Chelsea). Centrocampistas: Arthur (Juventus), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Parquetá (Lyon) y Philippe Coutinho (Aston Villa). Delanteros: Antony (Ájax), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo Goes (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid). EFE cms/ass/ism