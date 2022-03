Morales no jugará ante el Espanyol por un golpe en la rodilla

València, 11 mar El capitán del Levante, José Luis Morales, se perderá el partido del sábado ante el Espanyol en el Ciutat de València por la contusión en la rodilla izquierda que sufrió en el último partido de la Liga. El entrenador del Levante, Alessio Lisci, confirmó la baja de Morales. “No llega. Morales está muy enfadado por no llegar pero sería un riesgo grandísimo sacarlo en este partido y no va a jugar”, indicó en la rueda de prensa previa al choque. El jugador madrileño se lesionó el pasado lunes en Bilbao ante el Athletic y no se ha entrenado durante la semana con el equipo. Alessio, sin embargo, se mostró optimista con la posible vuelta de Morales para el duelo ante Osasuna del próximo 19 de marzo. “Puede que sí, esperemos que se recupere pero hay que ver cómo evoluciona”, indicó el italiano. EFE 1005179 pzm sm/arh