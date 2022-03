Magnates rusos sancionados traspasan participaciones en activos

Dmitry Mazepin

(Bloomberg) -- Algunas de las personas más ricas de Rusia han reestructurado sus principales activos esta semana, ya que sus fortunas están siendo objeto de un creciente escrutinio a raíz de la invasión de Ucrania.

Dmitri Mazepin, de 53 años, vendió una participación mayoritaria en Uralchem, uno de los mayores fabricantes de fertilizantes de Rusia, y renunció al cargo de director ejecutivo. El multimillonario Vadim Moshkovich, de 54 años, redujo su participación en el conglomerado agrícola Ros Agro Plc a menos del 50%.

Andrei Melnichenko, de 50 años, se retiró como beneficiario del productor de fertilizantes EuroChem y del proveedor de carbón térmico Suek y renunció como director de ambas empresas. Dmitri Pumpyansky se deshizo de su participación en el fabricante de tuberías TMK, con sede en Moscú, y abandonó su junta directiva.

Las medidas, anunciadas por las firmas en los últimos días, se produjeron cuando la UE aprobó el miércoles sanciones a los cuatro magnates y otros 10 millonarios rusos como parte de la última respuesta del bloque a la invasión de Ucrania por parte de la nación. También nombró a algunos de los miembros de sus familias, entre ellos el hijo y piloto de automovilismo de Mazepin, Nikita, y a más de 140 miembros de la Cámara Alta del Parlamento ruso.

En un comunicado emitido el jueves, un representante de Melnichenko dijo que “no tiene ninguna afiliación política” y que “no hay ninguna justificación” para que la UE le imponga sanciones.

“Andrei Melnichenko es un empresario internacional hecho a sí mismo, emprendedor e inversionista en educación infantil”, dijo el portavoz. “No tiene ninguna relación con los trágicos acontecimientos de Ucrania”.

La UE aprobó el mes pasado sus primeras sanciones a los ultraricos de Rusia tras la invasión de Ucrania, implementando la congelación de activos y la prohibición de viaje a multimillonarios, incluidos Mijaíl Fridman y Petr Aven.

Fridman, de 57 años y nacido en Ucrania, cofundador de la firma de inversiones LetterOne, se encuentra entre los multimillonarios rusos que han pedido el fin de la guerra, describiéndola como una “tragedia” en una carta enviada al personal el mes pasado. Tanto él como Aven, de 66 años, renunciaron a la junta directiva de LetterOne y a la empresa matriz de uno de los bancos más grandes de Rusia. Dijeron que planean luchar contra las medidas “maliciosas” de la UE.

El Reino Unido también intensificó sus esfuerzos para reprimir a la élite rusa el jueves, imponiendo sanciones al propietario del Chelsea Football Club, Román Abramóvich, y otros seis millonarios rusos.

