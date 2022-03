Las redes sociales, un ámbito de violencia hacia mujeres políticas en Uruguay

Montevideo, 11 mar Ineludibles para el flujo de conocimiento y la información, además de cada vez más influyentes en la democracia, las redes sociales aparecen como otro ámbito de violencia hacia las mujeres, en el que las políticas uruguayas no escapan de lo que allí se genera. Así lo muestra el informe "Cuantificación y análisis de la violencia contra las mujeres políticas en redes sociales", presentado este viernes por ONU Mujeres durante un acto llevado a cabo en el Palacio Legislativo de Montevideo. El estudio de más de 600.000 tuits dirigidos a 102 mujeres políticas entre junio de 2019 y junio de 2020 mostró que el 27 % de las publicaciones que recibieron fueron categorizadas como violentas y que tuvo su pico máximo en momentos de discusión de asuntos relevantes. Por otra parte, explica que aunque los niveles de violencia recibidos por mujeres y hombres políticos no difieren significativamente, los legisladores obtienen respuestas con mensajes que aluden a la gestión de gobierno o posiciones ideológicas, mientras que las legisladoras reciben ataques personales por su condición de mujer. Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres, aseguró durante un breve discurso que la violencia política en las redes sociales hacia las mujeres "es una manifestación más de las relaciones de poder, de los estereotipos de género que, en espacios e interacciones digitales, se multiplican". Asimismo, citando a la relatora especial sobre violencia en contra de las mujeres de la ONU, la jordana Reem Alsalem, agregó: "La violencia en línea contra la mujer no solo viola el derecho contra la mujer de llevar una vida libre de violencia y a participar en línea, sino que también socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza". También contó que llevar adelante este trabajo fue "todo un desafío" y que el mismo tuvo como dos disparadores, la inquietud de las mujeres con visibilidad por los mensajes que recibían y los resultados arrojados por una encuesta sobre la opinión pública respecto a la participación política de las mujeres. Además de ella, también participaron de la presentación mujeres referentes de los principales partidos políticos de Uruguay. Según otros datos mostrados durante la presentación, el 73 % de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia en línea, actos que pueden traer aparejados daños físicos, psicológicos, sociales y económicos. Por otra parte, indica que una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional con 4.000 mujeres de ocho países reflejó que más del 25 % había recibido amenazas de agresión física o sexual y más del 75 % hizo cambios en la forma en que usaba sus redes sociales. Asimismo, un tercio de ellas dejó de publicar opiniones sobre determinados temas.