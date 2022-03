La UE blinda su seguridad y su soberanía en respuesta a Rusia

Marta Garde Versalles (Francia), 11 mar La invasión rusa de Ucrania ha enfrentado a la Unión Europea a sus propias vulnerabilidades e hizo este viernes que los líderes de los Veintisiete aceleren el refuerzo de su soberanía y defensa con la voluntad no solo de apoyar a ese país, sino de poder afrontar el impacto del conflicto. Reunida en el Palacio de Versalles con el presidente francés, Emmanuel Macron, como anfitrión, la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno que concluyó hoy perfiló la hoja de ruta del bloque comunitario para limitar su dependencia de socios extranjeros en un momento clave. Esa meta parte del refuerzo de las capacidades de defensa y de la solidez de su economía y de la reducción de esa dependencia energética, que en estos momentos hace que cerca del 40 % de su consumo global de gas proceda de Rusia. "Algunos pueden ver la soberanía europea como un eslogan, pero todo el mundo entiende hoy que es un imperativo. Nuestra alimentación, nuestra energía y nuestra defensa son también cuestiones de soberanía", afirmó Macron. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue igualmente categórica: "El futuro de Ucrania y la historia futura de la UE y de nuestras democracias se escriben en este momento. Nuestros destinos están ligados. La agresión de (el presidente ruso Vladímir) Putin contra Ucrania es una agresión contra todos los principios de defendemos", sostuvo. Por ello, en estos dos días no se empezó a perfilar solo el futuro del bloque comunitario, sino también el de Ucrania dentro del mismo. Los Veintisiete abrieron las puertas a su adhesión, pero se mostraron reticentes a acelerar un ingreso que también han solicitado Georgia y Moldavia. "Ucrania pertenece a nuestra familia europea", constató esa declaración conjunta, que las declaraciones de los mandatarios matizaron frenando las prisas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "¿Podemos hacer un procedimiento excepcional y acelerado con un país en guerra? La respuesta es no", admitió Macron. Pero Macron dejó claro que no debe haber dudas sobre el respaldo de la UE a ese país y a su población: "Los europeos intervienen hoy de tres maneras: con las sanciones a Rusia, de las que habrá más si las circunstancias lo exigen; con el apoyo a Ucrania y con una acción diplomática para aislar a Rusia en las Naciones Unidas". Ese apoyo se concretó tanto en palabras como en cifras. La UE anunció que duplicará, hasta alcanzar los 1.000 millones de euros, la cantidad que destinará para comprar material militar para Ucrania, algo con lo que el Fondo Europeo en Apoyo de la Paz (FEAP) se activará por primera vez para financiar el envío de armamento letal y no letal a un país. INMINENTES NUEVAS SANCIONES Nuevas sanciones también están sobre la mesa, pero en esta cumbre informal no hubo una decisión firme. Von der Leyen sí adelantó que se aplicará un cuarto paquete de restricciones que aislará todavía más a Rusia de la economía mundial, en coordinación con el G7, y Macron las supeditó a una intensificación de los combates. Lo que sí quedó más perfilado fue la agenda con la que la UE pretende reconfigurar su consumo energético. El bloque se ha dado de plazo cinco años para finalizar su dependencia energética de Rusia y la propuesta de la Comisión al respecto se presentará a mediados de mayo. "Este plan requiere enormes inversiones", recalcó el presidente francés y candidato a la reelección, según el cual para finales de mes se evaluará también cómo acompañar a ciudadanos y empresas a hacer frente al alza de los precios derivada del conflicto. El lugar de su encuentro fue casual, porque antes de la invasión ya estaba programado para hablar sobre el modelo de desarrollo de la UE, pero simbólico, porque en ese mismo palacio Macron recibió a Putin en mayo de 2017 en la que fue la primera visita de un jefe de Estado extranjero en su recién estrenado mandato. Incluso el punto elegido para la conferencia de prensa final fue significativo: la galería de las Batallas, que reúne cuadros de las grandes victorias militares que forjaron la historia de Francia, desde la de Tolbiac en el año 496 hasta la de Wagram en 1809. EFE mgr/rcf(si (foto) (audio) (vídeo)