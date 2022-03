La mexicana Zamora es la ciudad más violenta del mundo, según informe

Ciudad de México, 11 mar La mexicana Zamora, en el occidental estado de Michoacán, lidera con 196,63 homicidios por cada 100.000 habitantes el "Ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo", que presentó este viernes el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. "Por quinto año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. En 2021 esa ciudad mexicana más violenta del mundo fue Zamora, en el estado de Michoacán", señaló el organismo en un boletín. La tasa 196,63 homicidios por cada 100.00 habitantes de esta ciudad es la segunda más alta registrada desde que esta clasificación se realiza, solo superada por la tasa de Ciudad Juárez de 229,06 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010, agregó. En 2021 las ocho ciudades más violentas del mundo fueron todas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. "México es el país con el mayor número de ciudades violentas de la lista: 18 de 50", indicó el texto. En el top 10 de las ciudades más violenta se añade también a St. Louis, en Estados Unidos, y Kingston, en Jamaica. "México ya lleva tres años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana. No es una casualidad, sino el resultado de la política de 'abrazos, no balazos', practicada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, política que consiste en dejar a los grupos criminales en casi absoluta libertad de asesinar, desaparecer personas, extorsionar y roba", denunció el organismo. México registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. Tras el asesinato de un alcalde en Michoacán, el presidente de México aseguró este viernes que su estrategia para acabar con la violencia en el país está dando resultados, y dijo que en "cinco o seis" estados se concentran la mitad de los homicidios dolosos. Incluidas en la clasificación de 2020, salieron de la lista en 2021 las siguientes diez ciudades: Rio Branco y Maceió (Brasil); Minatitlán y Victoria (México); Barquisimeto, Caracas, Cumaná, Guayana, Maturín y Valencia (Venezuela). Mientras que en el más reciente informe ingresaron las ciudades de: Macapá y Manaus (Brasil, en ambos casos se trató de reingreso); Buenaventura y Palmira (Colombia, la primera por primera vez y la segunda reingreso); Milwaukee y Filadelfia (Estados Unidos, ambas por primera vez); Puerto Príncipe (Haití, reingreso); Guadalajara y Zamora (México, la primera reingreso y la segunda por primera vez). De las 50 ciudades de la lista 2021, se ubican en México 18, en Brasil, 11, en Estados Unidos, 7, en Sudáfrica, 4, en Colombia, 4, en Honduras, 2, y hay una de Puerto Rico, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica. El informe, que ha sido criticado por las autoridades mexicanas en el pasado, analiza la violencia en las ciudades con más de 300.000 habitantes y sin un "conflicto bélico abierto", y lleva más de diez ediciones. "El que persigamos un objetivo político con este estudio periódico, no significa que prescindamos del mayor rigor académico que sea posible", apuntó la organización. En la lista de 2021 no se incluyó ninguna ciudad de Venezuela porque el organismo considera que no "hay forma" de medir la violencia en el país. EFE mqb/ppc/laa