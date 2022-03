La Fiscalía registra las instalaciones del Querétaro

Querétaro (México), 11 mar La Fiscalía de Querétaro anunció este viernes el registro de las instalaciones de la directiva del Querétaro en busca de información que ayude a esclarecer los hechos violentos entre hinchas del equipo local y el Atlas en el partido que disputaron ambos el pasado sábado en el estadio La Corregidora. "En lo que respecta a las instalaciones de la directiva del equipo de fútbol local, se han localizado diversos indicios e información que abonará a las investigaciones", explicó la institución en una nota de prensa. Además de acudir al recinto de los Gallos Blancos, las autoridades también catearon las instalaciones de la empresa encargada de la seguridad en el partido en La Corregidora. La Fiscalía aseguró el recinto de la empresa de seguridad y decomisó documentación para dar con más responsables de la pelea multitudinaria que se produjo durante el partido entre el Querétaro y el Atlas, que empezó en las gradas, continuó en el terreno de juego y dejó 26 heridos. Las autoridades han detenido hasta ahora a 17 presuntos responsables de generar violencia en La Corregidora, dos de los cuales salieron libres porque un juez decidió no vincularlos a proceso porque "consideró que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba fueran del lugar y la fecha de los hechos". La Fiscalía sólo ha informado de que seis de los capturados fueron vinculados a proceso. "La carpeta iniciada por los hechos ocurridos en el partido Querétaro vs Atlas continúa abierta, por lo que las acciones de investigación seguirán", señaló. Los sucesos en La Corregidora fueron castigados por la Federación Mexicana de Fútbol, que obligó al cambio de dueños del Querétaro. La directiva que encabezó Gabriel Solares fue expulsada por cinco años del balompié local y tuvo que regresar la administración del club a su antiguo propietario, Jorgealberto Hank Inzunza, quien tiene como plazo hasta antes del final del año para vender la entidad.