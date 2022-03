La española Chanel ensaya para Eurovisión 2022 con Kyle Hanagami

Madrid, 11 mar La cantante española Chanel se encuentra "encerrada" esta semana y ocupada con la preparación de su puesta en escena para Eurovisión 2022 de la mano del coreógrafo y director artístico Kyle Hanagami, el mismo que colaboró en el pasado con figuras como Jennifer Lopez, Britney Spears o Justin Bieber. "Los ensayos están siendo geniales, muy duros. Son un montón de horas, pero estamos muy contentos porque tener a Kyle aquí es un regalo para ensayar y limpiar la coreografía, que siempre se puede mejorar”, comentó Chanel a través de RTVE. Lo hace, según informa la nota de prensa, en el Estudio 5 de Prado del Rey de Madrid acompañada por los bailarines Exo Narcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Ría Pérez, sin desvelar de momento ningún detalle más. "Con muchos artistas necesitas años de trabajo para que crezcan y el hecho de que este equipo haya construido esta actuación en solo 3-4 días dice mucho de su talento y su trabajo", señaló en declaraciones recogidas por RTVE el propio Hanagami, quien colaboró en el pasado con figuras como Jennifer Lopez, Britney Spears o Justin Bieber. Autor del vídeo coreográfico más visto de YouTube de todos los tiempos, con más de 4,4 millones de suscriptores, el estadounidense confesó que fue él quien pidió sumarse al equipo tras escuchar la canción de Leroy Sánchez y ver a Chanel interpretarla. "Creo que Chanel tiene muchas fortalezas. Sabe cantar, bailar, actuar… y brilla en todo. Ella es el paquete completo", destacó. Este próximo lunes, 14 de marzo, la plataforma de RTVE Play recogerá a partir de las 12 horas el estreno del videoclip del tema con el que Chanel se presentará a la final del 14 de mayo en Turín (Italia), "SloMo". Dirigido por Pawla Casanovas, "mostrará a una Chanel más diva del pop que nunca: una mujer empoderada dueña y protagonista de su vida en tres minutos en los que el baile, la fiesta y una impactante iluminación serán claves", indica la nota de prensa. La mención al empoderamiento no es baladí, habida cuenta de la polémica que rodeó en las últimas semanas la letra de la canción, acusada de invitar a la prostitución y perpetuar clichés sexistas, algo que Chanel negó. "Me siento orgullosa de cantar la letra que estoy cantando. Todo el mundo tiene una opinión y es respetable, pero tengo la mía y al final defiendo este tema con todo, con mi armadura de mujer y de ser humano también, y me lo paso muy bien", dijo a Efe a su paso esta semana para actuar en el Festival de la Cançao de Portugal.