Javier Bardem recibe un homenaje en el Festival de Cine de Santa Bárbara

Los Ángeles (EE.UU.), 11 mar El actor español Javier Bardem recibió un homenaje este jueves en el Festival de Cine de Santa Bárbara, una localidad situada al norte de Los Ángeles que hace tan solo dos días entregó otro premio honorífico a su pareja, la actriz Penélope Cruz. "Estamos muy agradecidos y lo tomamos como lo que es, un sueño, un bonito accidente. Hicimos nuestra parte pero esas cosas pasan por diferentes razones, nunca hemos pensado que seamos mejores que nadie. Eso sería ridículo", aseguró el actor sobre su nominación conjunta al Óscar durante su llegada al Arlington Theatre de Santa Bárbara. En principio Bardem iba a recoger el premio Maltin Modern Master junto a Nicole Kidman, su compañera de reparto en "Being the Ricardos", pero la actriz está recuperándose de una lesión en la pierna que se produjo durante el rodaje de la serie "Expats". Así, el español, que no dudó en recordar a Kidman, se convirtió en el protagonista de la noche. Bardem ya fue homenajeado por este festival en 2008, cuando protagonizó "No Country for Old Men" ("No es país para viejos") y se le concedió el Montecito Award, título que este año fue para Cruz. Isabelle Huppert, Sylvester Stallone, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Julianne Moore, Kate Winslet y Naomi Watts son algunos de los intérpretes que también han recibido ese premio. Aunque se trata de un certamen menor en el circuito de festivales, la cita de Santa Bárbara es un evento estratégico en la promoción de los Óscar, ya que se celebra en un municipio costero de California donde residen distintas personalidades del mundo del cine, muchas de ellas votantes de los Óscar. De hecho, otros candidatos al Óscar como Will Smith, Kristen Stewart y Benedict Cumberbatch también se han paseado estos días por el festival.