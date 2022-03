Goldman estima riesgo de recesión en EE.UU. de hasta 35%

(Bloomberg) -- Los economistas de Goldman Sachs Group Inc. advirtieron que la probabilidad de una recesión en Estados Unidos el próximo año puede llegar al 35%, al tiempo que redujeron sus proyecciones de crecimiento debido al impacto de los altos precios del petróleo y otras consecuencias de la guerra en Ucrania.

Los economistas liderados por Jan Hatzius recortaron su proyección de expansión este año a 1,75%, desde el 2,0% previo, sobre una base del cuarto trimestre frente al cuarto trimestre anterior, escribieron en una nota publicada el jueves por la noche.

Esta perspectiva los llevó a decir que las probabilidades de recesión durante el próximo año están “en general en línea con las probabilidades del 20% al 35% actualmente implícitas en los modelos basados en la pendiente de la curva de rendimiento”.

La rebaja se produce en un momento en que las alzas de los precios al consumidor en EE.UU. se aceleraron en febrero a un nuevo máximo de 40 años por el aumento de los costos de la gasolina, los alimentos y la vivienda, y en el que la inflación podría acelerarse aún más tras la invasión de Rusia a Ucrania.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó esta semana que el banco central de EE.UU. está en camino de aumentar las tasas de interés este mes y comenzar una serie de alzas para frenar la mayor inflación en décadas, aunque dijo que la invasión de Rusia a Ucrania implica que actuará “con cuidado”.

Las nuevas previsiones de Goldman “implican un crecimiento inferior al potencial en el primer y segundo trimestre de 2022 y un crecimiento potencial para 2022 en general”, escribieron los economistas en la nota, añadiendo que el aumento de los precios del petróleo y de la agricultura pesará sobre los ingresos disponibles.

Es probable que el Fondo Monetario Internacional también recorte su proyección de crecimiento global para este año debido a la guerra de Ucrania cuando presente las previsiones revisadas antes de sus reuniones de primavera el próximo mes, dijo el jueves la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

En enero, el FMI redujo su proyección para 2022 al 4,4%, cuando la pandemia de covid-19 entró en su tercer año, citando perspectivas más débiles para EE.UU. y China, junto con una inflación persistente.

Nota Original:

Goldman Sees U.S. Recession Risk as High as 35%, Cuts Forecast

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.