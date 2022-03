Expertos piden prudencia ante la retirada de las mascarillas en Brasil

Río de Janeiro, 11 mar Investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), un referente en estudios sobre la salud en Brasil y América Latina, pidieron este viernes a las autoridades "prudencia" en la flexibilización de medidas contra la covid, tras la liberación del uso de las máscaras en varias ciudades del país. Al menos 9 de las 27 capitales regionales del país ya permiten que sus habitantes se retiren las mascarillas en lugares al aire libre, entre ellas Río de Janeiro, que desde la semana pasada también liberó su uso en espacios cerrados. Según el documento que recoge el análisis de los expertos, el que ahora se pueda acceder a espacios cerrados sin máscara puede causar impacto en el Carnaval de Río, que por la pandemia aplazó sus majestuosos desfiles del sambódromo para finales de abril. Esto, porque pueden aumentar los casos y las hospitalizaciones, ya que si bien la vacunación ha avanzado bastante en el país, "necesita ir más allá". El análisis no se centra exclusivamente en Río, como pionera en la liberación de máscaras en lugares cerrados. También advierte sobre la flexibilización del tapabocas en lugares abiertos, pues allí también se registran aglomeraciones, y sobre la necesidad de seguir respetando el espacio físico, algo que ya prácticamente no se ve. Para los expertos, este tipo de decisiones hacen que la gente pierda el interés en vacunarse y así se corre el riesgo de un retroceso en las mejoras obtenidas con la desaceleración de la pandemia. "Facilitar medidas como el distanciamiento físico o abandonar el uso de las mascarillas de forma irrestricta contribuye a un posible aumento de casos, hospitalizaciones y muertes, y no nos protege de una nueva ola", explicaron los investigadores. En ese sentido, señalaron que las próximas semanas serán cruciales para entender los nuevos escenarios de la covid-19 en relación al control en la dinámica de transmisión. "El aumento de casos, incluso entre los vacunados, incrementa la demanda de hospitalizaciones y posiblemente las muertes. Con la situación actual, lo ideal es volver al patrón que se tenía desde el inicio de la pandemia, cuando recomendábamos encarecidamente el uso de máscaras, la higiene de manos y evitar aglomeraciones", enfatizaron. Después de que la ómicron causara una nueva ola de contagios en Brasil, pero no elevara al mismo ritmo el número de muertes en el país, varios alcaldes y gobernadores decidieron liberar a los habitantes de las máscaras que han tenido que utilizar en los últimos dos años.. Desde que llegó al gigante suramericano, dos años atrás, la covid ha dejado unos 655.000 muertos y cerca de 30 millones de positivos en el país. Aunque los promedios de contagios se ubican actualmente en unos 50.000 casos diarios y la media de muertes está en cifras de mayo de 2020, con unas 500 víctimas fatales cada día, Brasil continúa como el segundo país con más fallecidos por el virus, y el tercero en número de positivos, después de Estados Unidos e India.