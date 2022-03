"Estoy a favor de legalizar el cannabis", dice líder demócrata de EE.UU.

Washington, 11 mar El líder de los demócratas en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, se posicionó en una entrevista con Efe a favor de "legalizar" el cannabis y argumentó que esa medida ayudará a traer justicia a las minorías afroamericana e hispana, encarceladas de forma desproporcionada por la posesión de esa sustancia. Schumer es uno de los pocos líderes políticos de EE.UU. que se ha pronunciado a favor de despenalizar la marihuana, cuyo consumo recreativo es legal en 18 de los 50 estados del país mientras que otros 37 permiten el uso médico, aunque a nivel federal se mantiene la prohibición. "Estoy ahora a favor de la legalización. Y espero que podamos conseguirlo", manifestó el líder demócrata. Schumer se refirió al experimento que comenzó en EE.UU. hace años con la legalización de la marihuana en unos pocos estados, como Oregón y Colorado, y las críticas que despertó ese movimiento por el miedo a que se incrementara la criminalidad o aumentara el uso de drogas. "Todo eso no ocurrió y hubo libertad para la gente que quería consumirlo. Y no hubo esos efectos malos", destacó Schumer, quien en 2018 presentó por primera vez un proyecto de ley para despenalizar la marihuana. Desde hace meses, Schumer lleva trabajando junto a los senadores Cory Booker y Ron Wyden en una gran reforma de las leyes federales que rigen la marihuana y podrían presentarla formalmente en el Congreso en las próximas semanas, como pronto en abril. Ya en julio del año pasado, los senadores desvelaron un borrador para despenalizar la marihuana que bautizaron "Ley de Oportunidades y Administración de Cannabis". Ese proyecto proponía borrar los antecedentes penales de aquellos condenados por posesión y consumo de cannabis, siempre que sus crímenes no hubieran sido violentos. Además, recomendaba imponer impuestos a productos derivados de la marihuana y usar esos fondos para compensar económicamente a las comunidades más impactadas por la actual política contra las drogas. También, de aprobarse, permitiría a las empresas acceder a servicios financieros, como préstamos, y allanaría el camino para que empresarios de las minorías raciales pudieran montar sus propios negocios y beneficiarse de la millonaria industria del cannabis, que ahora mismo está dominada por grandes corporaciones. "Quiero asegurarme -enfatizó Schumer- que las comunidades afroamericana e hispana, que son las que han pagado el precio más alto por la criminalización del cannabis, puedan ver cómo se les devuelve el dinero. Que las grandes y lujosas compañías no sean las únicas que entren y administren esto". La idea de despenalizar la marihuana es cada vez más popular en Estados Unidos, donde el 91% de los adultos están a favor de legalizarla tanto para uso recreativo como medicinal, de acuerdo a una encuesta de abril de 2021 del centro de estudios Pew Research. EFE bpm/llb/cpy (foto) (video)