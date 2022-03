Española Meroil no romperá sus lazos con Lukoil y confía en que no le afecten sanciones

Por Unknown 09e0e68e-d284-4b23-b377-107f8454dd71

BARCELONA, 11 mar (Reuters) - El operador petrolero español Meroil no tiene planes de vender su participación del 50% en una empresa conjunta con la rusa Lukoil en una terminal petrolera de Barcelona debido al conflicto en Ucrania, dijo un alto ejecutivo a Reuters el viernes.

Meroil confía en que su proyecto de 10 años no se verá afectado por las posibles nuevas sanciones contra Moscú y no le preocupa ningún daño a su reputación, dijo el director general Miguel Paya, argumentando que la vinculación con Lukoil era muy limitada y que la terminal no recibía petróleo, ni barcos rusos.

Muchas empresas occidentales han roto sus lazos comerciales con empresas rusas, han rechazado sus productos o han cerrado sus operaciones en Rusia tras la invasión de Ucrania por parte del país.

Shell, el mayor comerciante de petróleo del mundo, y la italiana Eni son algunos de los grupos energéticos que han suspendido la compra de petróleo a Rusia, mientras que la petrolera británica BP salió de su participación del 19,75% en el gigante petrolero ruso Rosneft.

Lukoil, el segundo productor de petróleo de Rusia, dijo a principios de este mes que estaba preocupado por los "trágicos acontecimientos en Ucrania" y que apoyaba las negociaciones para poner fin al conflicto.

El acuerdo Meroil-Lukoil se cerró en 2010 y la terminal de Barcelona —con una capacidad de almacenamiento de 360.000 metros cúbicos de petróleo refinado y con una concesión hasta 2047— se inauguró en 2012.

"Todo sigue un poco igual. (...) De momento funciona. Ellos nos han transmitido tranquilidad y siguen funcionando y nosotros igual aquí", dijo Paya en referencia a Litasco, el brazo comercial suizo de Lukoil que tiene una participación del 50% en la planta de Barcelona.

Dijo que entendía que cualquier posible sanción contra Lukoil no afectaría a su empresa conjunta, pero admitió que la situación era imprevisible.

"Tampoco hay mucho que podamos hacer nosotros", dijo, añadiendo que Meroil no tenía nada que decir sobre la participación de Lukoil.

La empresa conjunta, denominada Meroil Tank, registró un beneficio neto de 1,5 millones de euros (1,64 millones de dólares) en 2020, según los últimos registros públicos.

(1 dólar estadounidense = 0,9122 euros)

(Reporte de Joan Faus; edición de Aislinn Laing y Susan Fenton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)