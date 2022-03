El Salvador suspenderá impuestos para "paliar" impacto de inflación mundial

San Salvador, 10 mar El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche del jueves un paquete de 11 medidas económicas para "paliar" el impacto de la crisis provocada por la inflación mundial, principalmente mediante la suspensión de impuestos a los combustibles y a la importación de alimentos. "Anunciamos una serie de medidas para tratar de paliar (los efectos) provocados por la inflación mundial (...) para tratar de aliviar a la población", manifestó Bukele en una cadena nacional de radio y televisión. Entre las medidas anunciadas por el presidente están la suspensión por tres meses dos impuestos a los combustibles, que actualmente representan una carga de 16 y 10 centavos de dólar por por cada galón (3,78 litros). Se trata del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, conocido como impuesto de guerra, y la Contribución para la Estabilización de las Tarifas, utilizado para subsidiar en parte el transporte público. Actualmente, el costo del galón de gasolina en El Salvador oscila entre los 4,59 y 4,63 dólares, según la zona, y el precio del galón del diesel se encuentra entre 4,24 dólares y 4,28 dólares. Además, se mantendrá el subsidió al gas propano y se verificará que el precio del pasaje del transporte colectivo público no se aumente. El mandatario también señaló que buscarán mantener el precio de la energía eléctrica "independientemente de los aumentos que se están dando en el mundo" y que se quitará el impuesto de importación a 20 productos esenciales de la canasta básica como el aceite, manteca, arroz, azúcar, fertilizantes, leche, naranja, papas, plátano, trigo y cereal por un año. El mandatario no detalló si estos productos ya son beneficiados por tratados de libre comercio. "No vamos a cobrar nada por traerlos al país", indicó Bukele, quien señaló que la inflación mundial ha afectado "directamente" al precio del barril del petróleo, del gas propago y de algunos productos como el maíz y el trigo. Indicó que "la crisis" generada por la inflación se "ha agravado" con el conflicto entre "Rusia, Ucrania y la OTAN". "No tenemos ninguna influencia, no tenemos injerencia, no tenemos nada que ver con la guerra", dijo Bukele, quien no ha condenado o respaldado la invasión rusa a Ucrania a pesar de un llamado de la Unión Europea a rechazarla. El mandatario señaló que las medidas serán llevadas en las próximas horas a la Asamblea Legislativa para su aprobación. El Salvador cerró enero pasado con una inflación acumulada del 0,62 %, superior en 0,35 puntos porcentuales al índice de enero de 2021, según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), El Salvador registró en enero pasado una variación anual de la inflación de aproximadamente el 6,5 %. Según medios locales, la inflación del 6,11 % registrada a finales de 2021 es la más alta registrada en los últimos 20 años, desde que el país se dolarizó. Bukele también llamó a "todos" los empresarios salvadoreños a "ponerse la mano en la conciencia" y pidió a la empresa privada que haga efectivo "los beneficios" a los salvadoreños. EFE sa/hs/rrt