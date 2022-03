El "Raphael de siempre" resurge "ReSinphónico" en América Latina

Bogotá, 10 mar El cantautor español Raphael volvió este jueves a los escenarios de América Latina, después del paréntesis de la pandemia, con un concierto en Bogotá en el que, ante un público que lo ovacionó de comienzo a fin, mostró que sigue siendo "el Raphael de siempre". La presentación en el Movistar Arena de la capital colombiana hizo parte de su Raphael ReSinphónico Tour, que tuvo que interrumpir en marzo de 2020 por la aparición de la covid-19 y que, dos años después, retomó con la vitalidad y la potente voz que lo caracteriza. El artista resurgió en el escenario con "Ave Fénix", canción del álbum del mismo título lanzado en 1992 y que en esta ocasión adquirió un significado especial con su letra, que habla de regresar "con más luces que nunca", nada más apropiado para una voz que no pierde vigencia y que llenó el coliseo bogotano. En una velada cargada de emociones, Raphael, que estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, fue repasando con su repertorio grandes éxitos de su carrera, como "Igual" (Loco por cantar), "Morir de amor" o "Digan lo que digan", ante un público fervoroso que le acompañaba en el coro. VUELVE "EL MONSTRUO DE LA CANCIÓN" Con movimientos de bailaor flamenco mientras interpretaba "Mi gran noche", Raphael fue ovacionado y algunos agitaron la bandera de España mientras de escuchaban gritos de "Monstruo". "Es un honor cantar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia", dijo entonces el artista en una pausa para hacer un reconocimiento a quienes lo acompañaron esta noche, tras lo cual se desprendió de su chaqueta negra para encadenar éxitos como "La Noche", con sus dotes de actor y "Volveré a nacer". Enseguida vino "Vida loca", acompañado solo por su pianista y un guitarrista colombiano a quienes hizo un reconocimiento especial. Después de interpretar "No puedo arrancarte de mí", siguió con otros clásicos de sus 60 años de carrera como "Yo sigo siendo aquel", uno de los puntos altos del concierto, y que cerró con una ratificación de su talento y su voz. "Yo sigo siendo aquel, el mismo, el Raphael de siempre", exclamó para una multitud regocijada, compuesta en su mayor parte por mayores de 50 que constataron que su ídolo sigue siendo el mismo a pesar del paso de los años. En una presentación repleta de éxitos, Raphael llevó al público al éxtasis con "Provocación", "Se nos rompió el amor" y "Cuando tú no estás". El concierto que sus seguidores esperaron durante los dos años largos de la pandemia tuvo además del tono romántico, un toque nostálgico con canciones como "Amor mío", "Estuve enamorado" o el tango "Nostalgias", dedicadas a un público que salió del Movistar Arena feliz del reencuentro con el Raphael de siempre. El Raphael ReSinphónico Tour continuará en América Latina en las próximas semanas con conciertos en Ecuador, Chile, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Argentina. EFE joc/ocm/rrt (foto)