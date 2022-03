El Levante vuelve a empezar ante un Espanyol más tranquilo

Valencia/Barcelona, 11 mar El Levante recibe este sábado en el Ciutat de València al Espanyol con la mentalidad de olvidar la dura derrota sufrida en Bilbao que frenó en seco su buena racha y quiere arrancar una segunda reacción frente al equipo catalán, más tranquilo tras su última victoria. El 3-1 recibido en San Mamés el lunes fue un jarro de agua fría para un Levante que había sumado siete puntos en los tres partidos anteriores. Sin embargo, el objetivo en el vestuario del Ciutat es resarcirse cuanto antes y sumar el mayor número posible antes del parón en la Liga de final de marzo. El Levante, eso sí, tendrá que sobreponerse a la baja de José Luis Morales, que se perderá el partido después de haber sufrido una contusión en la rodilla izquierda en el partido ante el Athletic. El entrenador del Levante, Alessio Lisci, sigue sin poder contar una semana más con Mustafi, en el tramo final de su recuperación de una operación en la rodilla, Clerc arrastra unas molestias en la rodilla y Miramón está sancionado por acumulación de amarillas. La ausencia de Miramón sería cubierta por Pubill o por Son, que de este modo pasaría al lateral derecho tras haber jugado los últimos partidos en el costado izquierdo y Franquesa regresaría al once inicial como lateral zurdo. Otra de las novedades puede ser la inclusión de Vezo en eje de la zaga, siempre que Alessio mantenga la línea defensiva de cinco jugadores, circunstancia que no quiso desvelar en la rueda de prensa previa al partido. Con Roger fijo en el once, Dani Gómez y Cantero son los atacantes que más opciones tienen de ocupar el puesto de Morales, mientras que Malsa podría sustituir a Melero en el centro del campo y acompañar a Pepelu. El Espanyol visita al Levante con la intención de alargar las buenas sensaciones de la última victoria contra el Getafe (2-0) e incrementar su colchón de puntos respecto a los puestos de descenso. Los ánimos del bloque son altos después de derrotar al conjunto madrileño. De todos modos, el vestuario es prudente y recuerda la mala racha que llevaba antes de ese triunfo: no ganaba desde el pasado 31 de diciembre, frente al Valencia (1-2). El conjunto blanquiazul, además, recela del colista de Primera División. De hecho, el vestuario catalán ha subrayado durante la semana que el cuadro granota tiene plantilla más que suficiente para estar en posiciones de mayor privilegio en la tabla. Además, el Espanyol tiene muy presente todavía el partido de la ida en el RCDE Stadium, en la decimoséptima jornada de LaLiga. Entonces, el cuadro periquito derrotó por 4-3 a un Levante muy combativo. En el Ciutat de València, en LaLiga, los precedentes están muy igualados. En sus cinco últimas visitas, los blanquiazules han sumado tres empates, una victoria y una derrota. Todos estos encuentros se saldaron con resultados ajustados. Por otra parte, el entrenador Vicente Moreno tiene a todos los futbolistas a su disposición, incluidos el central David López y el centrocampista Morlanes, que vuelven tras lesión. De todos modos, la convocatoria no se conocerá hasta esta tarde, por lo que puede haber sorpresas en la expedición. - Alineaciones probables: Levante: Cárdenas, Son, Vezo, Duarte, Cáceres, Pubill o Franquesa, Pepelu, Malsa o Melero, De Frutos, Roger y Cantero o Dani Gómez. Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Baré, Herrera; Vilhena, Darder, Puado y Raúl de Tomás. Árbitro: Díaz de Mera (C. Manchego) Estadio: Ciutat de València Hora: 14:00 ------------- Puestos: Levante UD (20º, 18 puntos) - RCD Espanyol (12º, 32 puntos) La clave: Vuelta a empezar. La derrota en Bilbao es una nueva prueba de fuego para el estadio anímico del Levante. El dato: El Espanyol ganó su último partido en el Ciutat de València y no pierde ante el Levante como visitante desde el curso 2015-16. El entorno: Valencia ya vive las Fallas, aunque se espera una buena entrada al partido. La frase: Alessio: “Mientras haya puntos se puede hacer”. EFE 1005179 1011112 pzm ag-dpb/gmh