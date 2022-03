El bombardeo del hospital en Mariúpol no es un montaje del Gobierno ucraniano

Jorge Ocaña y Beatriz Naya Redacción Internacional, 11 mar Ni el bombardeo de un hospital materno-infantil en Mariúpol es un montaje ucraniano ni las fotos de mujeres evacuadas son imágenes de actrices, como afirmaron en redes sociales instituciones rusas que negaron la existencia de civiles en un ataque durante el que murieron al menos tres personas y hubo 17 heridos, según fuentes ucranianas. Tanto el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitri Polyanskiy, como la embajada rusa en España denunciaron en Twitter como falsas las informaciones publicadas sobre el bombardeo de este hospital, que, según Rusia, "había sido desalojado", de modo que en su interior solo se encontraban militares ucranianos de ideología "extremista". En el caso del tuit de la embajada rusa en España, fue posteriormente eliminado por la propia red social al considerar que su contenido no era cierto e infringía las normas de Twitter. Las denuncias sobre la supuesta falsedad del bombardeo de civiles en la maternidad fueron apoyadas asimismo por el canal de Telegram ruso "War fakes" (falsedades de guerra). Y también algunos perfiles en español en Twitter y Facebook cuestionaban la veracidad de las imágenes de mujeres víctimas del ataque que habían publicado los principales medios de comunicación y aseguraban que estaban editadas con "photoshop" o simplemente eran "actrices". HECHOS: Lo cierto es que las fotos de las víctimas no fueron manipuladas ni eran imágenes de mujeres que interpretaban ese papel. Y tampoco el hospital había sido desalojado. HABÍA MUJERES Y NIÑOS CUANDO SE BOMBARDEÓ Fuentes de la ONU confirmaron a EFE que el hospital materno-infantil estaba en funcionamiento en el momento del ataque y que en él se encontraban mujeres y niños, según informaron las autoridades locales a la Misión de Vigilancia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La versión de que el hospital estaba en manos de fuerzas militares ucranianas, compartida por varias publicaciones en redes, se basaba en unas declaraciones del embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, durante la reunión del Consejo de Seguridad celebrada el pasado lunes. Nebanzia aseguró que las fuerzas armadas ucranianas habían tomado el hospital días atrás y habían instalado en él un centro de tiro. También el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que “obstetras, enfermeras y todo el personal” había sido expulsado de la maternidad. Precisamente un día después, el medio ruso Lenta.ru publicó un reportaje sobre Mariúpol que ponía en boca de un residente la afirmación de que la maternidad donde trabajaba su madre había sido tomada por fuerzas ucranianas. Las publicaciones virales en redes también esgrimían como prueba una supuesta comunicación del ministerio ucraniano de Defensa en la que informaba de que el “batallón nacional Azov y Aidar está disparando contra las tropas” de las autoproclamadas repúblicas prorrusas del Este “que ingresaron a Mariupol desde posiciones en escuelas, hospitales, maternidades y jardines de infancia”. Un rastreo en los canales oficiales del Ministerio de Defensa no permitió encontrar en cambio ningún comunicado que confirmara esa versión. FOTOS SIN MANIPULAR Y UNA "INFLUENCER" REALMENTE EMBARAZADA En cuanto a las imágenes, el fotoperiodista ucraniano Evgeniy Maloletka es el autor de varias instantáneas publicadas por la agencia AP que fueron acusadas de haber sido manipuladas, pero, según demuestran las herramientas de verificación de imagen, no fueron editadas ni manipuladas para crear un contexto falso. Otros internautas aseguran que las fotos muestran a actrices que se hacen pasar por víctimas y algunos comentan con sorna que "evacuan a una 'embarazada’ a la que por el camino le da tiempo a cambiarse de ropa”. Acompañan este comentario con dos imágenes de la que presentan como una misma mujer con distintos atuendos, pero la descripción de las instantáneas originales no indica que se trate de la misma persona y, de hecho, su aspecto es diferente. Numerosas cuentas en redes sociales afirmaron incluso que una de las "evacuadas" era una modelo maquillada para la ocasión. La propia embajada rusa en el Reino Unido publicó un tuit, que fue borrado posteriormente por la red social, en el que acusaba a la "influencer" Marianna Podgurskaya de "interpretar el papel de las mujeres embarazadas en las fotos". En realidad, Podgurskaya se encontraba en el hospital, pero no interpretaba ningún papel: la "influencer de moda y belleza" había anunciado días antes que estaba embarazada y había publicado en Instagram una foto ubicada en Mariúpol en la que se la podía ver en estado avanzado de gestación. EFE bnv-jop/rf